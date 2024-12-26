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В Поморье изменились правила выделения машино-мест

С 4 декабря 2024 года вступили в силу новые правила выдела в натуре доли в праве общей собственности на помещение, здание или сооружение, предназначенное для размещения транспортных средств, путем определения границ машино-места, если такая доля зарегистрирована до 01.01.2017.

Как отмечает руководитель Архангельского регионального Управления Росреестра Наталия Батюк, раньше для выделения доли в качестве машино-места требовалось согласие всех участников долевой собственности или заключенное между ними соглашение, или решение общего собрания, определяющие порядок пользования недвижимым имуществом, находящимся в общей долевой собственности. Указанные обстоятельства усложняли процесс выдела в натуре доли в праве общей собственности, что, в свою очередь, затрудняло оборот таких долей на рынке недвижимости. Новые правила предусматривают возможность выдела машино-места без получения согласия на это остальных собственников, что значительно упрощает этот процесс.

Чтобы выделить машино-место без соглашения или решения общего собрания участников долевой собственности собственнику доли нужно обеспечить подготовку технического плана машино-места, обратившись к кадастровому инженеру.

Кадастровый инженер должен согласовать местоположение машино-места с участниками общей долевой собственности. Для этого он публикует извещение о предстоящем выделе в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов. Извещение размещается также в общедоступных местах (на досках объявлений) (при их наличии). Если образуемое машино-место расположено в многоквартирном доме, извещения размещаются во всех подъездах (на досках объявлений).

Кадастровый инженер должен обеспечить возможность ознакомления  участников долевой собственности с проектом технического плана машино-места, разъяснить его содержание, указать подлежащее согласованию местоположение машино-места, а также проверить полномочия таких участников.

После ознакомления с проектом технического плана участники долевой собственности могут направить кадастровому инженеру обоснованные возражения. Они направляются по почтовому адресу и (или) адресу электронной почты, указанному в извещении, в срок не менее 30 календарных дней со дня его опубликования. Указанные возражения направляются также в орган регистрации прав по месту расположения помещения, здания или сооружения, в которых образуется машино-место, по почте или по адресу электронной почты.

Если возражений не поступило, местоположение машино-места считается согласованным. В противном случае кадастровый инженер проводит собрание с участием лиц, представивших возражения. По результатам собрания возражения могут быть сняты, а местоположение машино-места согласовано. 

После согласования местоположения машино-места его собственник обращается в Росреестр с заявлением о  государственном кадастровом учете и регистрации прав на машино-место и техническим планом. Заявление можно подать, обратившись в удобный офис многофункционального центра предоставления государственных или муниципальных услуг (МФЦ), или в электронной форме через электронный сервис «Личный кабинет правообладателя» портала Росреестра (https://lk.rosreestr.ru/) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru).

07 февраль 10:58 | : Экономика

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