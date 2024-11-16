Не будь куркулем, откажись от земельного участка

Изменение места жительства граждан, нежелание обрабатывать земельные участки и вместе с этим нести налоговое бремя вынуждает граждан решать вопрос об отказе от права собственности на неиспользуемые ими земельные участки или земельной доли. Законодательство предусматривает возможность гражданину или юридическому лицу отказаться от права собственности на принадлежащее ему недвижимое имущество, в том числе от земельных участков.

Порядок отказа от прав на землю достаточно прост.

Для отказа от права собственности собственнику необходимо объявить о своем отказе, либо совершить другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество.

Чтобы отказаться от права собственности на земельный участок или земельную долю собственнику необходимо подать заявление о таком отказе в любом из офисов МФЦ. При этом к заявлению необходимо приложить правоустанавливающий документ на земельный участок либо документ, устанавливающий или удостоверяющий право на земельную долю. Если право собственности на земельный участок или земельную долю ранее было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, то представление документов на землю не требуется.

В случае если земельный участок находится в собственности нескольких лиц, то отказ от права собственности на него возможен при подаче заявления всеми его собственниками.

«Отказ от прав на земельную долю предполагает отказ от доли в праве общей собственности на земельный участок, права на которую возникли при приватизации сельхозугодий, поскольку земельная доля формируется только из земель сельхозугодий», – отметила начальник отдела регистрации прав объектов недвижимости нежилого назначения регионального Управления Росреестра Наталья Смирнова.

Осуществляя государственную регистрацию прекращения права собственности на земельный участок или земельную долю, орган регистрации прав одновременно производит регистрацию права собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования на него, после чего обязанности собственника такого земельного участка прекращаются.