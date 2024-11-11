Машино-место и парковочное место - это одно и то же?

Зачастую у граждан возникает вопрос об отличии понятий «машино-место» и «парковочное место». Оба объекта предназначены для стоянки автотранспорта.

Однако в этих понятиях есть ключевые отличия и чтобы понять их обратимся к положениям законодательства, определяющим эти объекты.

Термин «машино-место» был введен в нашей стране Гражданским Кодексом еще в 2017 году. С тех пор такой объект стал считаться полноценным объектом недвижимости.

Машино-место – это часть сооружения или здания, которое предназначено только для расположения транспортных средств. Это место можно ограждать стенами, устанавливать всевозможные конструктивные элементы.

Так же машино-место может быть без ограждений. Границы в таких случаях отмечаются с помощью наклеек или краски. Сведения об объекте недвижимости – машино-место и зарегистрированных правах на него подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости.

Собственник такого недвижимого имущества имеет право его продавать, сдавать в аренду, передать детям или внукам по наследству, дарить, закладывать.

Границы машино-места определяются проектной документацией здания или сооружения. Площадь машино-места в пределах установленных границ должна соответствовать минимальным допустимым размерам места, установленным приказом Росреестра от 23.07.2021 №П/0316 «Об установлении минимально допустимых размеров машино-места». Минимально допустимые размеры машино-места составляют 5,3 x 2,5 м.

Что касается парковочного места на придомовой территории, то следует

отметить, что не существует отдельного положения регулирующего организацию стоянок на территории многоквартирных домов. К объектам недвижимости самостоятельного типа она не относится. Поэтому, поставить ее на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности конкретного лица невозможно.

Следует знать, что земельный участок, на котором расположен

многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности (ч. 1 ст. 36 Жилищного Кодекса Российской Федерации - далее ЖК РФ).

Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных ЖК РФ и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом (к которому относится и земельный участок) в многоквартирном доме. Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства РФ в состоянии, обеспечивающем, в частности, доступность пользования земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе для инвалидов и иных маломобильных групп населения (п. 10 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491).

«Никто из жильцов дома не вправе самовольно захватывать часть дворовой территории для парковки своего автомобиля, и ограничивать права собственников общего имущества на доступ к этому имуществу и пользование им: устанавливать съемные столбики с цепочками и иные препятствия, а также

устанавливать таблички с соответствующей информацией», – отметила Мария Володина, заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения.

Правовым основанием организации индивидуального парковочного места во дворе является решение общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома об организации парковочных мест, которое оформляется протоколом общего собрания (п. 2 ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 46 ЖК РФ).

Принятое таким образом решение обязательно для исполнения всеми проживающими в доме.

Если правомерность организации индивидуального парковочного места во дворе ничем не подтверждается, то исходя из ст.ст. 36, 37, п.2 ст. 44 ЖК РФ,

действия по оборудованию парковочных мест на придомовой территории

являются незаконными и образуют состав административного правонарушения по ст. 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -КоАП РФ) «Самовольное занятие земельного участка».

Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим

предусмотренных законодательством прав на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка:

на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч ублей

на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей

на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей

на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

В соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ, протоколы об административных

правонарушениях, предусмотренных статьей 7.1 КоАП РФ, вправе составлять должностные лица органов осуществляющих государственный земельный надзор.