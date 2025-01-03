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В Архангельске идет большой школьный ремонт

Рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Посетил Эколого-биологический лицей имени Н. П. Лавёрова. Он открылся после капитального ремонта с третьей четверти учебного года. Пообщался с ребятами и педагогами.

Все, конечно, очень довольны проделанной работой. Это и внутренний ремонт здания школы, и насыщение классов новым и современным оборудованием, что позволит нашим детям развиваться.

Классы с углублённым изучением предметов, дополнительное образование: робототехника, медицина, пресс-центр. Всё здесь сделано для детей: полностью обновлённая библиотека, спортзал, столовая. В фойе лицеисты в свободное время играют в шахматы и настольные игры, общаются друг с другом.

Самое главное, что сегодня услышал от ребят, - они не хотят уходить из лицея. Значит, мы свою работу сделали хорошо. Дети приходят сюда с удовольствием, как в свой второй дом.

Если говорить о планах, всего в этом году мы должны отремонтировать шесть школ в Архангельске. Одна из них – Эколого-биологический лицей – сдана, ещё пять – в процессе: четыре муниципальные и коррекционная в Соломбале.

Ремонты – это большой вызов для образовательного процесса: ребят и педагогов приходится размещать в других учебных заведениях, но всё это не зря, и мы в этом убедились на примере Эколого-биологического лицея. Он вернулся в строй в образцово-показательном виде.


28 январь 15:42 | : Экономика

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