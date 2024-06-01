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Эколого-биологический лицей Архангельска встал на капремонт

Отремонтируют не только здание, но и прилегающую к лицею спортплощадку. Гарантию качества дал глава областной столицы Дмитрий Морев:

- Здесь работает подрядчик, которого мы хорошо знаем по капитальному ремонту школы № 23: результатом в прошлом году остались довольны.

 В Эколого-биологическом лицее сейчас этап демонтажа. В ходе комплексного капремонта лицея предусмотрена замена всех инженерных сетей. Помещения оформят согласно дизайн-проекту, к подготовке которого привлекли педагогов, родителей и учеников. В первую очередь школьное сообщество обратило пристальное внимание на столовую. Одна из задач - улучшение организации питания в учреждении.

 Также на территории лицея идут работы по устройству универсальной спортивной площадки. Сейчас рабочие готовят основание из песка. Будет прорезиненное покрытие, оборудование для игры в волейбол и баскетбол, ограждение.

 Скоро лицей станет комфортной, безопасной и современной образовательной средой, которая вдохновляет, мотивирует учиться и развивать таланты!

 Создание условий для обучения детей - один из приоритетов президентского нацпроекта «Образование». В этом году комплексный капремонт идет в школах № 11, 14, 52 и ЭБЛ.


25 июнь 13:16 | : Политика / Экономика

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