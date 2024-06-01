Эколого-биологический лицей Архангельска встал на капремонт

Отремонтируют не только здание, но и прилегающую к лицею спортплощадку. Гарантию качества дал глава областной столицы Дмитрий Морев:

- Здесь работает подрядчик, которого мы хорошо знаем по капитальному ремонту школы № 23: результатом в прошлом году остались довольны.



В Эколого-биологическом лицее сейчас этап демонтажа. В ходе комплексного капремонта лицея предусмотрена замена всех инженерных сетей. Помещения оформят согласно дизайн-проекту, к подготовке которого привлекли педагогов, родителей и учеников. В первую очередь школьное сообщество обратило пристальное внимание на столовую. Одна из задач - улучшение организации питания в учреждении.



Также на территории лицея идут работы по устройству универсальной спортивной площадки. Сейчас рабочие готовят основание из песка. Будет прорезиненное покрытие, оборудование для игры в волейбол и баскетбол, ограждение.



Скоро лицей станет комфортной, безопасной и современной образовательной средой, которая вдохновляет, мотивирует учиться и развивать таланты!



Создание условий для обучения детей - один из приоритетов президентского нацпроекта «Образование». В этом году комплексный капремонт идет в школах № 11, 14, 52 и ЭБЛ.



