В Архангельске появились заманчивые предложения заработать

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 12 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал лучшие предложения января в Архангельске.

В Архангельске в январе самая высокая зарплата предлагается менеджеру по B2B-продажам — до 120 000 рублей. Работа удалённая, в обязанности входит продажа банковских сервисов предпринимателям по холодной базе. Требуются опыт в B2B-продажах, навыки переговоров и самостоятельность. Официальное трудоустройство, гибкий график, ДМС, обучение и техника для работы за счёт компании.



На втором месте по уровню дохода в Архангельске – вакансия инженера по проработке проектов в тендерный отдел с зарплатой от 110 000 рублей. В обязанности входит расчёт ресурсов, составление графиков, выезды на объекты и взаимодействие с заказчиком. Требуются опыт в строительстве от 3 лет, знание технологий производства работ и умение читать чертежи. Официальное оформление, ДМС, компенсация ГСМ и корпоративная связь.



Третью строчку занимает вакансия монтажника дверей с зарплатой от 80 000 до 120 000 рублей. В обязанности входит установка межкомнатных и входных дверей, подготовка проёмов и монтаж фурнитуры. Требуется опыт от 1 года, ответственность и умение работать с инструментом. Официальное оформление, помощь с переездом, спецодежда и обучение.



Также среди наиболее привлекательных предложений января значится вакансия директора магазина с зарплатой от 78 000 до 92 000 рублей. В обязанности входит организация работы магазина, контроль сотрудников и товарооборота, взаимодействие с проверяющими органами. Требуется опыт в ритейле от 6 месяцев и навыки управления. Официальное оформление, ДМС, скидки, компенсация отдыха для детей и финансовая поддержка.



Замыкает пятёрку топовых предложений вакансия ведущего инженера связи с зарплатой от 77 100 рублей. В обязанности входит техническое обслуживание, ремонт и модернизация оборудования операторов связи, взаимодействие с коллегами и работа на высоте. Требуется высшее техническое образование и опыт от 1 года. Официальное оформление, премии, ДМС, корпоративные льготы и насыщенная внутренняя жизнь.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в январе — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.



В Мурманске, Иваново, Брянске, Белгороде, Благовещенске, Калининграде, Комсомольске-на-Амуре, Нижневартовске в топе зарплатных предложений января — врачи.



Зарплатные предложения от 100 000 руб. и выше для специалистов инженерных позиций поступили от работодателей Архангельска, Иваново, Калуги, Нижневартовска.



Вакансии водителей категории E на зарплату от 120 000 руб. в месяц и выше — в топе вакансий Брянска, Белгорода и Владимира.



Предложения для квалифицированных рабочих от промышленных и строительных компаний с зарплатой свыше 100 000 руб. в месяц в январе разместили работодатели Вологды, Иваново, Благовещенска, Калининграда, Комсомольска-на-Амуре, Калуги, Курска.



Архангельск