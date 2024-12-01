В Архангельской области самой дефицитной стала профессия дворника

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий (в целом по РФ), размещенных в течение 2024 года, и выяснили, каких специалистов не хватало на местном рынке труда особенно сильно. За основу взят hh.индекс, показывающий соотношение активных резюме на одну открытую вакансию, его значение ниже 4 означает дефицит, ниже 3 – острый дефицит.

В Архангельской области сразу 31 профессия из 145, классифицируемых платформой hh.ru, по итогам 2024 года относятся к остродефицитным, которые на рынке труда представлены в намного меньшем количестве, чем есть актуальный спрос на них. Преимущественно к числу самых дефицитных относятся профессии, не требующие высокой квалификации (дворники, уборщики), позиции массового спроса (продавцы, операторы колл-центров, повара), так и профессии, имеющие высокую общественную значимость (врачи, фармацевты). Тенденция 2024 года – усугубление дефицита строительных профессий – маляров и монтажников.

Топ-20 самых дефицитных профессий* на рынке труда Архангельской области в 2024 году (по значению hh.индекса)

Место в 2024 и разница с 2023 Профессия 2024 2023 Дин., г/г 1 (0) Врач 0,3 0,2 0,1 2 (+11) Главный врач, заведующий отделением 0,4 1,7 -1,3 3 (+2) Специалист по взысканию задолженности 0,7 1 -0,3 4 (-2) Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 0,8 0,5 0,3 5 (+16) Агроном 1 2 -1 6 (0) Администратор магазина, администратор торгового зала 1,2 1,2 0 7 (-4) Повар, пекарь, кондитер 1,4 0,9 0,5 8 (+7) Фармацевт-провизор 1,5 1,8 -0,3 9 (0) Слесарь, сантехник 1,6 1,6 0 10 (0) Продавец-консультант, продавец-кассир 1,7 1,6 0,1 11(-4) Дворник 1,9 1,5 0,4 12 (+2) Директор магазина, директор сети магазинов 1,9 1,7 0,2 13 (-2) Автослесарь, автомеханик 2 1,6 0,4 14 (+10) Маляр, штукатур 2 2,5 -0,5 15 (+1) Менеджер ресторана 2,1 1,8 0,3 16 (+2) Монтажник 2,2 1,9 0,3 17 (+2) Медицинская сестра, медицинский брат 2,3 1,9 0,4 18 (+9) Сварщик 2,3 2,8 -0,5 19 (-7) Товаровед 2,3 1,6 0,7 20 (-12) Оператор call-центра, специалист контактного центра 2,5 1,5 1

В распределении позиций среди топ-20 самых дефицитных профессий по итогам 2024 года произошли изменения по сравнению с 2023 годом, при этом лидер самой дефицитной остался неизменным. Так, первое место в уходящем году заняли врачи. Это профессия, в которой число желающих получить работу в 2024 году оказалось ниже, чем открытых вакансий (hh.индекс 0,3, в 2023 – 0,2). На втором месте – главврачи, они стали еще более дефицитными, индекс по ним стал меньше (с 1,7 до 0,4 активных резюме на вакансию). На третьем месте – специалисты по взысканию задолженности (0,7), причем за год дефицит усилился (-0,3 пункта).

При этом ситуация с дефицитом токарей/фрезеровщиков улучшилась за год, hh.индекс вырос с 0,5 до 0,8, из-за чего они опустились в рейтинге на 2 позиции, оказавшись на 4 месте. Замыкают пятерку самых дефицитных профессий в Архангельской области агрономы, причем по ним ситуация, наоборот, заметно ухудшилась: индекс опустился с 2 до 1 резюме на вакансию.

Фармацевты поднялись в рейтинге дефицитности сразу на 7 позиций и стали еще более дефицитными (1,5 активных резюме против 1,8 в 2023 году). Но самые масштабные изменения в распределении самых дефицитных профессий произошли во второй десятке рейтинга. Директоры магазина прибавили сразу 2 позиции (12 место), монтажники – +2 позиции (16 место), сварщики – +9 позиций (18 место). Самое существенное изменение – у маляров-штукатуров, они переместились с 24 на 14 место и вошли в рейтинг самых дефицитных. Также в 2024 году в рейтинге самых дефицитных профессий заметно поднялись в рейтинге и стали еще более дефицитными медсестры/медбраться, прибавив 2 пункта соответственно и заняв 17 место.