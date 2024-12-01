Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области самой дефицитной стала профессия дворника

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий (в целом по РФ), размещенных в течение 2024 года, и выяснили, каких специалистов не хватало на местном рынке труда особенно сильно. За основу взят hh.индекс, показывающий соотношение активных резюме на одну открытую вакансию, его значение ниже 4 означает дефицит, ниже 3 – острый дефицит.

В Архангельской области сразу 31 профессия из 145, классифицируемых платформой hh.ru, по итогам 2024 года относятся к остродефицитным, которые на рынке труда представлены в намного меньшем количестве, чем есть актуальный спрос на них. Преимущественно к числу самых дефицитных относятся профессии, не требующие высокой квалификации (дворники, уборщики), позиции массового спроса (продавцы, операторы колл-центров, повара), так и профессии, имеющие высокую общественную значимость (врачи, фармацевты). Тенденция 2024 года – усугубление дефицита строительных профессий – маляров и монтажников.

Топ-20 самых дефицитных профессий* на рынке труда Архангельской области в 2024 году (по значению hh.индекса)

Место в 2024 

и разница с 2023

Профессия

2024

2023

Дин., г/г

1 (0)

Врач

0,3

0,2

0,1

2 (+11)

Главный врач, заведующий отделением

0,4

1,7

-1,3

3 (+2)

Специалист по взысканию задолженности

0,7

1

-0,3

4 (-2)

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

0,8

0,5

0,3

5 (+16)

Агроном

1

2

-1

6 (0)

Администратор магазина, администратор торгового зала

1,2

1,2

0

7 (-4)

Повар, пекарь, кондитер

1,4

0,9

0,5

8 (+7)

Фармацевт-провизор

1,5

1,8

-0,3

9 (0)

Слесарь, сантехник

1,6

1,6

0

10 (0)

Продавец-консультант, продавец-кассир

1,7

1,6

0,1

11(-4)

Дворник

1,9

1,5

0,4

12 (+2)

Директор магазина, директор сети магазинов

1,9

1,7

0,2

13 (-2)

Автослесарь, автомеханик

2

1,6

0,4

14 (+10)

Маляр, штукатур

2

2,5

-0,5

15 (+1)

Менеджер ресторана

2,1

1,8

0,3

16 (+2)

Монтажник

2,2

1,9

0,3

17 (+2)

Медицинская сестра, медицинский брат

2,3

1,9

0,4

18 (+9)

Сварщик

2,3

2,8

-0,5

19 (-7)

Товаровед

2,3

1,6

0,7

20 (-12)

Оператор call-центра, специалист контактного центра

2,5

1,5

1

 

В распределении позиций среди топ-20 самых дефицитных профессий по итогам 2024 года произошли изменения по сравнению с 2023 годом, при этом лидер самой дефицитной остался неизменным. Так, первое место в уходящем году заняли врачи. Это профессия, в которой число желающих получить работу в 2024 году оказалось ниже, чем открытых вакансий (hh.индекс 0,3, в 2023 – 0,2). На втором месте – главврачи, они стали еще более дефицитными, индекс по ним стал меньше (с 1,7 до 0,4 активных резюме на вакансию). На третьем месте – специалисты по взысканию задолженности (0,7), причем за год дефицит усилился (-0,3 пункта). 

При этом ситуация с дефицитом токарей/фрезеровщиков улучшилась за год, hh.индекс вырос с 0,5 до 0,8, из-за чего они опустились в рейтинге на 2 позиции, оказавшись на 4 месте. Замыкают пятерку самых дефицитных профессий в Архангельской области агрономы, причем по ним ситуация, наоборот, заметно ухудшилась: индекс опустился с 2 до 1 резюме на вакансию.  

Фармацевты поднялись в рейтинге дефицитности сразу на 7 позиций и стали еще более дефицитными (1,5 активных резюме против 1,8 в 2023 году). Но самые масштабные изменения в распределении самых дефицитных профессий произошли во второй десятке рейтинга. Директоры магазина прибавили сразу 2 позиции (12 место), монтажники – +2 позиции (16 место), сварщики – +9 позиций (18 место). Самое существенное изменение – у маляров-штукатуров, они переместились с 24 на 14 место и вошли в рейтинг самых дефицитных. Также в 2024 году в рейтинге самых дефицитных профессий заметно поднялись в рейтинге и стали еще более дефицитными медсестры/медбраться, прибавив 2 пункта соответственно и заняв 17 место. 

24 декабрь 09:12 | : Экономика

Главные новости


Сделать мир лучше. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Из рук жены. Домашний стол русских писателей

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (306)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20