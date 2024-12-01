В Архангельской области самой дефицитной стала профессия дворника

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий (в целом по РФ), размещенных в течение 2024 года, и выяснили, каких специалистов не хватало на местном рынке труда особенно сильно. За основу взят hh.индекс, показывающий соотношение активных резюме на одну открытую вакансию, его значение ниже 4 означает дефицит, ниже 3 – острый дефицит.
В Архангельской области сразу 31 профессия из 145, классифицируемых платформой hh.ru, по итогам 2024 года относятся к остродефицитным, которые на рынке труда представлены в намного меньшем количестве, чем есть актуальный спрос на них. Преимущественно к числу самых дефицитных относятся профессии, не требующие высокой квалификации (дворники, уборщики), позиции массового спроса (продавцы, операторы колл-центров, повара), так и профессии, имеющие высокую общественную значимость (врачи, фармацевты). Тенденция 2024 года – усугубление дефицита строительных профессий – маляров и монтажников.
Топ-20 самых дефицитных профессий* на рынке труда Архангельской области в 2024 году (по значению hh.индекса)
Место в 2024
и разница с 2023
Профессия
2024
2023
Дин., г/г
1 (0)
Врач
0,3
0,2
0,1
2 (+11)
Главный врач, заведующий отделением
0,4
1,7
-1,3
3 (+2)
Специалист по взысканию задолженности
0,7
1
-0,3
4 (-2)
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
0,8
0,5
0,3
5 (+16)
Агроном
1
2
-1
6 (0)
Администратор магазина, администратор торгового зала
1,2
1,2
0
7 (-4)
Повар, пекарь, кондитер
1,4
0,9
0,5
8 (+7)
Фармацевт-провизор
1,5
1,8
-0,3
9 (0)
Слесарь, сантехник
1,6
1,6
0
10 (0)
Продавец-консультант, продавец-кассир
1,7
1,6
0,1
11(-4)
Дворник
1,9
1,5
0,4
12 (+2)
Директор магазина, директор сети магазинов
1,9
1,7
0,2
13 (-2)
Автослесарь, автомеханик
2
1,6
0,4
14 (+10)
Маляр, штукатур
2
2,5
-0,5
15 (+1)
Менеджер ресторана
2,1
1,8
0,3
16 (+2)
Монтажник
2,2
1,9
0,3
17 (+2)
Медицинская сестра, медицинский брат
2,3
1,9
0,4
18 (+9)
Сварщик
2,3
2,8
-0,5
19 (-7)
Товаровед
2,3
1,6
0,7
20 (-12)
Оператор call-центра, специалист контактного центра
2,5
1,5
1
В распределении позиций среди топ-20 самых дефицитных профессий по итогам 2024 года произошли изменения по сравнению с 2023 годом, при этом лидер самой дефицитной остался неизменным. Так, первое место в уходящем году заняли врачи. Это профессия, в которой число желающих получить работу в 2024 году оказалось ниже, чем открытых вакансий (hh.индекс 0,3, в 2023 – 0,2). На втором месте – главврачи, они стали еще более дефицитными, индекс по ним стал меньше (с 1,7 до 0,4 активных резюме на вакансию). На третьем месте – специалисты по взысканию задолженности (0,7), причем за год дефицит усилился (-0,3 пункта).
При этом ситуация с дефицитом токарей/фрезеровщиков улучшилась за год, hh.индекс вырос с 0,5 до 0,8, из-за чего они опустились в рейтинге на 2 позиции, оказавшись на 4 месте. Замыкают пятерку самых дефицитных профессий в Архангельской области агрономы, причем по ним ситуация, наоборот, заметно ухудшилась: индекс опустился с 2 до 1 резюме на вакансию.
Фармацевты поднялись в рейтинге дефицитности сразу на 7 позиций и стали еще более дефицитными (1,5 активных резюме против 1,8 в 2023 году). Но самые масштабные изменения в распределении самых дефицитных профессий произошли во второй десятке рейтинга. Директоры магазина прибавили сразу 2 позиции (12 место), монтажники – +2 позиции (16 место), сварщики – +9 позиций (18 место). Самое существенное изменение – у маляров-штукатуров, они переместились с 24 на 14 место и вошли в рейтинг самых дефицитных. Также в 2024 году в рейтинге самых дефицитных профессий заметно поднялись в рейтинге и стали еще более дефицитными медсестры/медбраться, прибавив 2 пункта соответственно и заняв 17 место.