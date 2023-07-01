Кадровики Архангельской области назвали самые днфицитные профессии

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала соотношение активных резюме и вакансий по итогам за последние 30 дней и составила рейтинг самых дефицитных специалистов в Архангельской области.

Рейтинг самых дефицитных специалистов июля возглавили врачи – на одну вакансию приходится 0,3 резюме, что говорит об острой нехватке соискателей. Еще две специальности, где резюме открыто меньше, чем вакансий – это фармацевты (0,6 резюме на вакансию) и токари (0,8).

Также в топ-20 наиболее дефицитных специалистов на конец июля вошли администраторы, парикмахеры, операторы call-центров, повара и брокеры (1 резюме на вакансию), главврачи (1,2), страховые агенты (1,3), товароведы (1,5), слесари (1,6), автомойщики и автослесари (по 1,7 резюме на вакансию). Высок дефицит медсестер и медбратьев, а также массажистов (лишь по 1,8 резюме на рабочее место). Работодатели испытывают нехватку кандидатов на места продавцов-консультантов и мастеров-приемщиков (лишь 1,9 резюме на вакансию), а также на позиции ветеринаров и торговых представителей.

«Показательно, что почти все специализации, вошедшие в топ-20 наиболее дефицитных, относятся к большой профессиональной группе рабочего и производственного персонала. Предприятия остро нуждаются в синих воротничках, сегодня эту категорию вполне можно назвать производственной элитой, в том числе и с точки зрения предлагаемых зарплат. В каждой третьей вакансии для рабочего персонала сегодня указана зарплата на 20 тысяч выше, чем средняя по рынку, а в каждой шестой - в два раза выше средней. Так работодатели стараются не только переманить персонал у компаний-конкурентов, но и привлечь людей из других профессиональных сфер», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Напомним, ранее опрос hh.ru показал, что среди жителей Архангельской области, которые не являются квалифицированными рабочими, только 34% ни при каких условиях НЕ готовы сменить свою нынешнюю профессию на рабочую специальность. Еще 3% ранее уже освоили рабочую специальность, но не работают по ней и не собираются. При этом 39% опрошенных готовы сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность только в случае крайней необходимости, 13% - в случае бесплатного обучения новой специальности, еще 13% - в случае гарантированного трудоустройства.

(Фото с https://ps61.ru/blog/obuchenie-na-tokarya)