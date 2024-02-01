Мутные конкурсы «ЭкоИнтегратора»

Как известно, на территории Архангельской области действует Региональный оператор по обращению с ТКО, имя ему «ЭкоИнтегратор». Он не всесилен, большая, запущенная в части строительства дорог и экологии территория. Поэтому часть своих обязанностей компания делегирует подрядчикам.

По существующему положению, отбор контрагентов, необходимых для полноценного функционирования Регионального оператора, в т.ч. по отбору операторов по транспортированию ТКО от мест накопления до легитимных ОРО, осуществляется на конкурсной основе, в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. 14.11.2023) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 32 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, для оценки заявок участников закупки заказчик использует, в т.ч. такие критерии как: квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов; опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

В соответствии с Приказом ФАС России от 14.04.2021 N 348/21, в целях формирования единообразной практики применения положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», порядок оценки заявок участников закупки, в том числе, предельные величины значимости каждого критерия, устанавливаются Заказчиком в документации о закупке.

В документации о закупке в отношении нестоимостных критериев оценки могут быть предусмотрены показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным критериям оценки.

Согласно нормам 44-ФЗ, а также сложившейся судебной практике, показателем нестоимостного критерия оценки «Квалификация участников закупки», должны являться:

- наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании; опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, а также учитывается показатель: «Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема».

По мнению ФАС России, «оценка» - это процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о закупке в соответствии с требованиями действующего законодательства, лучших условий исполнения контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, соответствие требованиям конкурсной документации Заказчика.

В соответствии с конкурсной документацией, размещенной Региональным оператором в ЕИС по торгам (конкурсу) на заключение контрактов по транспортированию ТКО на территории Архангельской области, проводимых в октябре, ноябре 2023 года, а именно согласно раздела 4 Технического задания к участникам были предъявлены в т.ч. следующие требования (критерии):

- наличие достаточного количества транспортных средств необходимого типа, предназначенных для сбора отходов, с установленной периодичностью;

- оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющий деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов, должен владеть мусоровозами, отвечающими общим техническим требованиям и требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;

- наличие достаточного количества водителей и иных работников (штатных или привлеченных на договорной основе), имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право обращения с опасными отходами I-IV класса опасности;

- ежедневное ведение Маршрутного журнала в отношении каждого Мусоровоза по форме, утверждённой постановлением Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 23.12.2019 № 32п.;

- осуществление уборки мест погрузки ТКО, под которой понимаются действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз;

- обеспечение своевременной и полной передачи (внесения) информации (в т.ч. посредством мобильного приложения водителя) в автоматизированную систему управления (АСУ – программно-аппаратный комплекс – комплексная автоматизированная система управления «Управление отходами», разработанная ООО «Большая Тройка», или иная схожая система (программное обеспечение), использование которой является обязательным для сторон по решению Регионального оператора).

По информации размещенной в открытых источниках сети Интернет, организации (ООО «НЭК» и ООО «Промконсалт»), выигравшие вышеуказанные торги (конкурсы) на транспортирование ТКО на территории Архангельской области на момент проведения торгов не соответствовали ни одному из вышеуказанных критериев (отсутствие материальной базы, отсутствие транспортных средств, отсутствие персонала и т.д.).

Более того в конкурсной документации был указан период до конца текущего года (2023), а сумма была указана за месяц, и многие перевозчики просто не заявились, побоялись уйти в огромные убытки. Только вышеуказанные организации знали, что это сумма за месяц и будет продление. Тем самым обеспечили себе участие в конкурсах на определенные суммы. И таким образом смогли участвовать в торгах по транспортированию ТКО на 2024 год.

Только транспортирование ТКО по факту (по договору) осуществляли предыдущие транспортные компании до конца года и первые два месяца 2024 г. Потом передали часть транспортных средств ООО «НЭК» и ООО «Промконсалт».

Ранее в 2022 и 2023 гг. ООО «Промконсалт» оказывал юридические и бухгалтерские услуги всем транспортным операторам ТКО в Архангельской области (ООО «Экопрофи», ООО «Универсал-Сервис», ООО «Бастион», ООО «Трансервис», ООО «Спецавтотранс»). Такая "переквалификация" вызывает обоснованные подозрения...

Для справки: ООО «НЭК» возит ТКО в Виноградовском, Шенкурском, Коношском и Няндомском районах, «Промконсалт» - в Верхнетоемском, Красноборском, Котласском районах и в г. Котлас.