Вывезенный из Северодвинска снег проходит весовой контроль

Делается это, чтобы не переплачивать подрядчику работ. Чуть нововведения объяснил глава администрации Северодвинска Игорь Арсентьев:

- К вывозу снега на городской полигон теперь применяем взвешенный подход – в прямом и переносном смысле. Все данные фиксирует весовой контроль: сначала техника взвешивается с гружёным снегом, потом без него. Новый подход применяем уже с 1 декабря.



Раньше снег принимался в метрах кубических и оценивался сотрудником предприятия. А вот технику не обманешь – результат с точностью до килограмма. Таким образом, удалось исключить человеческий фактор, оплачивать будем не примерный объём в кубометрах, а точный тоннаж вывезенного снега. За прошедшие сутки северодвинский полигон принял уже более 50 тонн снега.