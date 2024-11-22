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Вывезенный из Северодвинска снег проходит весовой контроль

Делается это, чтобы не переплачивать подрядчику работ. Чуть нововведения объяснил глава администрации Северодвинска Игорь Арсентьев:

- К вывозу снега на городской полигон теперь применяем взвешенный подход – в прямом и переносном смысле. Все данные фиксирует весовой контроль: сначала техника взвешивается с гружёным снегом, потом без него. Новый подход применяем уже с 1 декабря.

 Раньше снег принимался в метрах кубических и оценивался сотрудником предприятия. А вот технику не обманешь – результат с точностью до килограмма. Таким образом, удалось исключить человеческий фактор, оплачивать будем не примерный объём в кубометрах, а точный тоннаж вывезенного снега. За прошедшие сутки северодвинский полигон принял уже более 50 тонн снега.

11 декабрь 08:30 | : Экономика

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