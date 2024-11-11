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Группа Аквилон подтвердила звание "Надежный застройщик России"

Главная федеральная общественная награда в сфере жилищного строительства - «Надежный застройщик России» - вручается за соблюдение законных прав и интересов участников долевого строительства. Группа Аквилон получила Золотой знак в 11-й раз.

 В этом году на получение звания за высочайшие достижения в области строительства были номинированы 600 девелоперов из 67 регионов России. Отбор номинантов осуществлялся по данным проверки строящихся жилых проектов на предмет соблюдения прав и интересов покупателей. Определение компаний, соответствующих требованиям Золотого Знака, проходило в два этапа. Сначала проверяются строящиеся объекты на предмет соблюдения прав дольщиков, формируется первичный список номинантов. Далее в профильные контролирующие органы направляются запросы на предмет наличия с их стороны претензий к этим компаниям или жалоб самих покупателей. После успешного прохождения всех стадий проверки, экспертная комиссия коллегиально принимает решение о присуждении компании звания. 

 Вручение награды состоялось в рамках Всероссийского саммита застройщиков и производителей строительных ресурсов, который прошел в конгресс-холле курорта «Манжерок» в Республике Алтай.

 – Наша компания делает ставку на комплексное освоение территорий, на качественное и надежное жилье, использование самых современных строительных, инженерных и информационных технологий. Получив Золотой знак «Надежный застройщик России» мы в очередной раз подтвердили, что все наши объекты возводятся в соответствии с действующим законодательством и сдаются точно в срок. Были проверены все наши строящиеся жилые комплексы на предмет соблюдения прав и интересов дольщиков. Результаты говорят о том, что к компании нет претензий со стороны клиентов или контролирующих органов, а права и интересы покупателей Группы Аквилон защищены в рамках действующего законодательства. Все наши объекты получили высочайшие баллы надежности, – отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.  

 Отметим, что Архангельская область остается опорной площадкой для реализации проектов Группы Аквилон. Сейчас в столице Поморья и Северодвинске компанией строится 15 жилых комплексов - порядка 500 тыс. кв. м жилья. Возведение еще двух начнется до конца текущего года. В текущем году в Архангельске и городе корабелов уже введено в строй 95 тыс. кв. м, до конца года планируется ввести еще около 60 тыс. кв. м.

 В рамках пяти масштабных инвестиционных проектов Группа Аквилон: построила детсад в Квартале 100 в Северодвинске (ведется его передача муниципалитету), строит там же общедоступный парк с берегоукроеплением озера Театральное; в четырех жилых комплексах 7% жилой площади будет передано для предоставления нуждающимся, также будет построен общедоступный ФОК и зарезервировано место под еще один. 

В настоящее время ведется проектирование еще 10 жилых комплексов общей площадью порядка 450 тыс. кв. м. Данные проекты уже обеспечены земельными участками. В рамках 6 проектов комплексного развития территорий Группа Аквилон за свой счет расселяет 42 дома, из них 16 домов уже расселено. На этих участках компания также расселяет дома для размещения школы, двух детсадов и сквера. Еще один детсад и сквер в Архангельске Группа Аквилон строит в рамках городской программы развития застроенных территорий.


09 декабрь 13:03 | : Экономика

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