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Группа Аквилон в восьмой раз «Надёжный застройщик России»

По итогам 2022 года Группа Аквилон вновь удостоена одной из главных общественных наград в сфере жилищного строительства. 

 В этом году наградами были отмечены все подразделения Группы Аквилон, которые осуществляют свою деятельность в Архангельске, Северодвинске, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Церемония награждения прошла на традиционном ежегодном Всероссийском Саммите «Надежный застройщик России» в Стрельне, в Константиновском дворце - официальной резиденции Президента России.

 Звание  «Надежный застройщик России» присуждается Фондом развития механизмов гражданского контроля  за высочайшие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства по результатам гражданского и государственного контроля. По данным портала Единый Ресурс Застройщиков ЕРЗ.РФ, премия входит в пятерку самых престижных наград для девелоперов страны. 

 Эксперты оценивают защищенность клиентов строительных компаний, подтверждая отсутствие у них схем повышения прав застройщиков за счет прав покупателей, и анализируют документы на соответствие 214-ФЗ. Далее определяется рейтинг надежности объектов строительства. У финалистов с максимальным баллом дополнительно подтверждается отсутствие претензий со стороны органов Госстройнадзора. 

 - Мы получаем этот статус в восьмой раз, что говорит о добросовестной работе нашей команды, а также своевременном выполнении взятых на себя обязательств. При отборе кандидатов для награждения были проверены все наши строящиеся жилые комплексы на предмет соблюдения прав и интересов дольщиков. Результаты подтвердили, что к компании нет претензий со стороны клиентов или контролирующих органов, а права и интересы покупателей недвижимости Группы Аквилон защищены в рамках действующего законодательства. Все наши строящиеся объекты получили очень высокие баллы надежности. Наша компания делает ставку комплексное освоение территорий, на качественное и надежное жилье, импортозамещение и использование самых современных строительных, инженерных и информационных технологий, - отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

 В следующем году Группа Аквилон отметит 20-летие. В активе компании порядка 150 объектов различного назначения общей площадью более 2 млн. кв. м: современных жилых комплексов с подземными паркингами, детсадов, школ, многофункциональных торгово-развлекательных и бизнес-центров, отелей. В портфеле холдинга – около 1,75 млн кв. м строящейся недвижимости.

В Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью более 300 тыс. кв. м. В текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 6 жилых комплексов площадью около 75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов, площадью более 300 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.

 По масштабным и приоритетным региональным инвестпроектам, а также программам развития застроенных территорий и реставрации объектов культурного наследия крупнейшая строительная компания не только передаст Архангельской области квартиры для нуждающихся в жилье, но и построит новые социальные объекты, рекреационные зоны и кластер креативных индустрий. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей.

 

01 декабрь 08:54 | : Экономика

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