Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Холмогорском округе разворачивается интрига с ничейными землями

Прокуратуре Холмогорского района принятыми мерами в первом полугодии 2023 года удалось добиться признания в судебном порядке права собственности Холмогорского муниципального округа на 94,2 Га невостребованных земельных долей из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Поводом для обращения прокурора в суд с требованиями о прекращении права долевой собственности граждан на невостребованные земельные участки сельскохозяйственного назначения явилось их неиспользование по назначению.

В дальнейшем указанные земельные участки могут быть переданы на соответствующем праве крестьянским (фермерским) хозяйствам для производства сельхозпродукции.

Всего по искам прокуратуры  с 2022 года судом признано право муниципальной собственности на 188,4 Га таких земель.

(фото с https://fishki.net/photo/) 

 

01 август 16:21 | : Скандалы

Главные новости


Дмитрий Морев в Национальном рейтинге (комментарий эксперта)
Кургия и Курья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (12)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20