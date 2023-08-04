В Холмогорском округе разворачивается интрига с ничейными землями

Прокуратуре Холмогорского района принятыми мерами в первом полугодии 2023 года удалось добиться признания в судебном порядке права собственности Холмогорского муниципального округа на 94,2 Га невостребованных земельных долей из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Поводом для обращения прокурора в суд с требованиями о прекращении права долевой собственности граждан на невостребованные земельные участки сельскохозяйственного назначения явилось их неиспользование по назначению.

В дальнейшем указанные земельные участки могут быть переданы на соответствующем праве крестьянским (фермерским) хозяйствам для производства сельхозпродукции.

Всего по искам прокуратуры с 2022 года судом признано право муниципальной собственности на 188,4 Га таких земель.