Группа Аквилон продолжает экспансию в другие регионы России

Федеральный девелопер купил еще один земельный участок площадью 6,2 гектара в центре Иваново, на ул. Базисной, в пешей доступности от Введенского монастыря. Здесь Группа Аквилон планирует возвести около 90 тыс. кв. м жилой недвижимости.

Напомним, что в феврале этого года Совет директоров Группы Аквилон принял решение о создании нового подразделения - «Аквилон Регионы». Компания приступает к реализации новых проектов в Нижнем Новгороде, Ярославле, Иваново, а также в других городах в Центральном и Приволжском федеральных округах. Сейчас основной задачей является формирование земельного банка в этих регионах.

В Иваново Группа Аквилон ведет строительство своего дебютного жилого комплекса «Левитан». Первый проект «Аквилон Регионы» стал лидером Ивановской области по потребительским качествам жилых комплексов согласно последней версии рейтинга «Единого ресурса застройщиков».

- Опираясь на концепцию «разумного девелопмента», мы продолжаем усиливать наши позиции в Иваново, последовательно увеличивая земельный банк и формируя высококвалифицированную команду. В наши ближайшие планы на 2025 год также входит участие в торгах на приобретение участка под комплексное развитие территорий с расселением за счет застройщика аварийного жилого фонда, - отметил генеральный директор «Аквилон Регионы» Алексей Попков.

Группа Аквилон продолжает расширять географию бизнеса и портфель будущих объектов. В апреле текущего года подразделение «Аквилон Регионы» заключило с правительством Нижегородской области договор о комплексном развитии территории площадью 2,14 га на правом берегу реки Оки - Советском районе Нижнего Новгорода. В рамках проекта компания расселит более 3,5 тыс. кв. м аварийного жилфонда и построит почти 31 тыс. кв. м недвижимости. В жилой части кластера площадью более 21,2 тыс. кв. м девелопер запланировал 425 квартир и паркинг на 175 машиномест. Группа Аквилон также профинансирует возведение муниципального детского сада на 200 малышей. Благоустройство объекта будет включать создание новых общественных пространств, обустройство спортивных и детских площадок и установку малых архитектурных форм. Срок реализации проекта – 2033 год.

Для комфортного проживания собственников при строительстве проектов Группа Аквилон будет использовать сразу ряд собственных решений: Termo-S - технология энергоэффективности здания, дополнительное шумоподавление - SOUNDSTOP, «умный» дом inHome 3.0 и система регулирования микроклимата в квартире VENT-IN.

Архангельская область остается опорной площадкой для реализации проектов Группы Аквилон. Сейчас в столице Поморья и Северодвинске компанией строится порядка 465 тыс. кв. м жилья. В текущем году в Архангельске и городе корабелов уже введено в строй 95 тыс. кв. м, до конца года планируется ввести еще около 60 тыс. кв. м.

В рамках пяти масштабных инвестиционных проектов Группа Аквилон: построила детсад в Квартале 100 в Северодвинске (ведется его передача муниципалитету), строит там же общедоступный парк с берегоукреплением озера Театральное; в четырех жилых комплексах 7% жилой площади будет передано для предоставления нуждающимся, также будет построен общедоступный ФОК и зарезервировано место под еще один. В рамках 6 проектов комплексного развития территорий Группа Аквилон за свой счет расселяет 42 дома, из них 16 домов уже расселено. На этих участках компания также расселяет дома для размещения школы, двух детсадов и сквера. Еще один детсад и сквер в Архангельске Группа Аквилон строит в рамках городской программы развития застроенных территорий.