Группа Аквилон начинает активную деятельность в других регионах России

В феврале текущего года Советом директоров Группы Аквилон было принято решение о создании нового подразделения – «Аквилон Регионы». Тем самым компания еще раз подтверждает свой статус девелопера федерального масштаба.

Группа Аквилон расширяет свое присутствие в регионах России и приступает к реализации новых проектов в Нижнем Новгороде, Ярославле, Иваново, а также в других городах в Центральном и Приволжском федеральных округах. Возглавил новое подразделение многолетний генеральный директор Группы Аквилон по Архангельску Северодвинску Алексей Попков.

- В 2014 году мы вышли на рынок Санкт-Петербурга, приобрели первые участки и приступили к реализации новых проектов. За последние годы объёмы строительства в северной столице удалось существенно нарастить, и сегодня мы входим в десятку крупнейших застройщиков города на Неве. Помимо этого Группа Аквилон реализует проекты в Ленинградской области. Также активно развивается деятельность компании в Москве и Московской области. Это позитивно влияет на финансовую устойчивость и помогает успешно решать задачи в условиях непростой экономической ситуации в строительной отрасли. В этом году нами было принято решение о выходе на рынок девелопмента регионов Центрального и Приволжского федеральных округов. Первопроходцем и генеральным директором, партнёром в новой структуре стал Алексей Попков. С его участием были воплощены самые амбициозные наши проекты в Архангельске и Северодвинске. Теперь ждём не менее ярких и убедительных побед в новых регионах нашего присутствия, – отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Работа подразделения «Аквилон Регионы» уже началась. В стадии проработки находится ряд жилых объектов в Иваново и Нижнем Новгороде.

- Сейчас основной задачей является формирование земельного банка в указанных городах. Приобретаются земельные участки, также начинаем работу по комплексному развитию территорий, уже приступили к строительству первого многоквартирного жилого дома в Иваново. Надеюсь, накопленный опыт позволит нам в среднесрочной перспективе выйти на лидирующие позиции строительства и ввода в эксплуатацию жилья в новых регионах присутствия, – рассказал генеральный директор «Аквилон Регионы» Алексей Попков.

С 1 апреля работу Группы Аквилон в Архангельске и Северодвинске будет курировать операционный директор Михаил Фролов. Перед головным подразделением в Поморье стоят амбициозные задачи – общий объем строительства жилья приближается к 0,5 млн кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (7 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир. Ведется проектирование более 500 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов и масштабным инвестпроектам с передачей региону не менее 7% жилой площади, в планах строительство еще одного детсада, парка и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.



