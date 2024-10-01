Группа Аквилон преодолелат планку в 1 миллион квадратных метров

Сейчас федеральный застройщик, созданный 21 год назад в Архангельске, реализует пяти регионах России 33 проекта общей площадью свыше 1,1 млн кв. м недвижимости. Это жилые дома, апарт-комплекс, многофункциональные бизнес-центры и объекты социальной инфраструктуры.

Около полумиллиона квадратных метров Группа Аквилон возводит в Поморье – это 16 жилых комплексов в Архангельске и Северодвинске. За полтора года в областном центре и городе корабелов в строй введено более 150 тыс. кв. м. жилья, 3359 квартир.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области Группа Аквилон возводит девять проектов — около 450 тыс. кв. м недвижимости, включая многоквартирные дома, бизнес-центр и ряд социальных объектов.

В Москве Группа Аквилон возводит 250 тыс. кв. м недвижимости: два жилых, и один многофунциональный комплекс с апартаментами и 4-х звездочным отелем.

В феврале текущего года Совет директоров Группы Аквилон принял решение о создании нового подразделения - «Аквилон Регионы». Компания расширяет свое присутствие в регионах России и приступает к реализации новых проектов в Нижнем Новгороде, Ярославле, Иваново, а также в других городах в Центральном и Приволжском федеральных округах. В Иваново уже идет строительство первого жилого комплекса площадью около 15 тыс. кв. м, в Нижнем Новгороде заключен первый договор КРТ, который предусматривает строительство порядка 31 тыс. кв. м. новой недвижимости.

В Поморье по программе комплексного развития территорий Группа Аквилон успешно реализует шесть проектов. На разных этапах расселения за счет компании находятся 48 ветхих аварийных домов, порядка 450 квартир. На этих территориях будет построено порядка 225 тыс. кв. м нового жилья. В Архангельске также будут расселены дома на участке для строительства детсада на 280 мест, школы на 1 тыс. мест и обустроен еще один общедоступный сквер, в Северодвинске – будет разеревирован участок для строительства детского сада на 160 мест и благоустройства территории за счет инвестора.

В рамках масштабных инвестиционных проектов Группа Аквилон несет значительные социальные обязательства. По четырем проектам государственную собственность будет передано порядка 250 квартир, еще по одному проекту в Северодвинске построен парк и детсад, которые будут переданы муниципалитету. И в рамках пятого проекта, в Архангельске помимо 7% жилой площади, которая передается для предоставления нуждающимся, будет построен большой общедоступный физкультурно-оздоровительный комплекс. Также по действующим договорам на развитие застроенных территорий Группа Аквилон строит в столице Поморья еще один детсад и общедоступный сквер.

Главный вызов сегодняшнего дня – это цифровизация. Группа Аквиллон практически перешла на BiMтехнологии проектирования, что позволяет оперативно контролировать все этапы реализации каждого из строящихся объектов.

В компании уже используют нейросети при проектировании для получения вариантов архитектурного облика проектов, создания планировок жилых этажей, оптимизации расположения несущих конструкций. Искусственный интеллект внедряется и в повседневную деятельность: обработка тендерных заявок и почты, протоколирование совещаний, анализ данных. Внедрение новых систем, сервисов, программного обеспечения позволит уменьшить издержки, повысить качество проектов и сократить сроки реализации объектов

Группа Аквилон активно внедряет систему «Умный дом», которая позволяет управлять квартирой, коммунальными платежами с помощью мобильного приложения. Это полностью оригинальная разработка компании, сейчас уже внедряется четвертая версия программного обеспечения. Более того, Группа Аквилон организовала собственное производство планшетов для этой системы.

Практически решены все вопросы по импортозамещению. Строительные площадки жилых комплексов полностью укомплектованы продукцией, заявленной в проектах, – лифтовыми системами, отделочными материалами и сантехническим оборудованием, системами кондиционирования. На общестроительном этапе используются только отечественные стройматериалы, поэтому работы на всех объектах Группы Аквилон продолжаются бесперебойно в соответствии с графиками. Ситуация со стройматериалами находится под нашим полным контролем. Доля импортных материалов в объектах комфорт-класса Группы Аквилон составляла не более 10%, в проектах классов «бизнес» и «премиум» – не более 20%.

Как девелопер полного цикла Группа Аквилон осуществляет весь спектр работ - от выбора локации, приобретения земельного участка до проектирования самого объекта, его возведения и последующего обслуживания. Будучи клиентоориентированной компанией Группа Аквилон сопровождает клиента не только от момента заключения сделки до вручения ключей, но и далее в гарантийном обслуживании жилого комплекса.



