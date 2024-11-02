Аквилон обрисовал будущее квартала 007 в Северодвинске

Напомним, что в мае прошлого года по итогам аукциона, проведенного администрацией Северодвинска, с Группой Аквилон был заключен контракт на комплексное развитие территории квартала 007.

Речь идет об участке в границах ул. Торцева - ул. Полярной - ул. Советской и - пр. Ленина. На территории площадью в 3,95 га подлежит рсселению за счет застройщика 6 ветхих аварийных домов 1939-40 годов постройки площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры.

В настоящее время завершено расселение трех домов на ул. Советская, 44б и 48 к.8, ул. Полярная, 6. Также застройщик выкупил здание кафе на ул. Полярной 4а. Кроме того по региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» расселены дома на ул. Торцева, 45 и на ул. Советская, 42Б. Все эти здания сейчас демонтируются. Три дома на ул. Советская, 42, 44, 46 по договору будут расселены до 2027 года.

По действующей градостроительной документации на месте расселенных домов возможно строительство нового жилого комплекса площадью 30,5 тыс. кв. м. Эскизный архитектурный проект разработан в бюро известного финского архитектора Юкки Тикканена. Концепция жилого комплекса разработана по принципу минимализма с присутствием геометрических деталей и декоративных элементов в фасаде, а цветовое решение разработано на основе красок северной природы. Это дополняет и привносит современность в пространство старого города. Всего предусмотрено 6 трехподъездных и две одноподъездные секции высотой в 5 этажей. Сами дома займут только 21% территории участка. Остальное отводится под комплексное благоустройство.

Жилой комплекс класса «Комфорт+» спроектирован по разработанной Группой Аквилон концепции Э4. Она включает в себя четыре компонента: эргономику, энергоэффективность класса А+ (очень высокая), экологичность и экономию средств жителей. Применяется монолитно-кирпичная технология с применением увеличенного слоя утеплителя цоколя и кровли — это минимизирует теплопотери и обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей. Используются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторную бесстояковую разводку системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, энергоэффективные современные лифты.

Квартиры сдаются в предчистовой отделке White box, либо на выбор в чистовой отделке от застройщика в одном из трёх цветовых вариантов. Они получат набор «умных» систем inHOME. Это собственная разработка Группы Аквилон, которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией, контролем за квартирой через мобильное приложение и системой Smart key с бесключевым доступом в парадные и во двор, а также видеонаблюдением.



Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполнят по концепции «Двор без машин». Предусмотрено максимальное озеленение, установка детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием, обустройство зон отдыха. Проект включает и большую общедоступную наземную автостоянку на 154 машиноместа. Также застройщик за свой счет благоустроит пешеходную рекреационную зону по периметру квартала вдоль улиц Торцева, Порярная и Советская площадью 0,83 га.

Участок обеспечен необходимыми мощностями и инженерными сетями для подключения в тепло-, электро-, водоснабжению и канализации. Территория обладает развитой социальной инфраструктурой, в шаговой доступности в 5-7 минутах находятся три детсада: № 13 «Незабудка» (три корпуса), № 66 «Беломорочка», №90 «Хрусталик». В 200 м расположена средняя школа № 9, в пешеходной доступности – гуманитарная гимназия №8 и гимназия №14. Рядом находятся детская поликлиника № 1 и Северодвинская городская больница № 1, спортивный комплекс «Арктика», Северодвинский парк культуры и отдыха, сквер Ветеранов, парк Адмирал.

Застройщик - ООО «АрхГорСтрой»