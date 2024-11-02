РВК-Архангельск напоминает: Городская канализация не предназначена для пропуска талой воды

Более 200 засоров на сетях канализации устранил цех канализационной сети РВК-Архангельск за минувшую неделю. Часть засоров образовалась из-за сброса в колодцы посторонних предметов.

Чтобы избавиться от талой воды с улиц и во дворах, горожане начинают открывать крышки канализационных колодцев. Делать это категорически нельзя: канализационные сети не предназначены для отвода талых вод. Вместе с ними в городскую систему водоотведения попадает мусор.

«Сброс талой воды в колодцы создает множество проблем. Во-первых, это может вызвать переполнение канализационных сетей, что приводит к затоплению улиц и дворов, а также к образованию неприятных запахов и загрязнению окружающей среды. Во-вторых, подобные действия могут нанести ущерб насосным станциям перекачек – нарушается гидравлический режим сети, что провоцирует создание нештатных ситуаций. Это приводит к поломке насосного оборудования и необходимости дорогостоящего ремонта», - рассказал начальник Центральной насосной канализационной станции и цеха станции перекачек РВК-Архангельск Павел Абдрахимов.

Система водоотведения технически не предназначена для сбора талой воды.

«Мы настоятельно рекомендуем обращаться за помощью к специалистам РВК-Архангельск в случае возникновения проблем с канализацией. Наши службы готовы оказать необходимую помощь и обеспечить безопасное и эффективное решение любых вопросов, связанных с водоотведением», - отметил начальник Центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Илья Попов.