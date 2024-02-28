Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск предупреждает: канализация не предназначена для слива талой воды

Потепление в Архангельске привело к стремительному таянию снега. Чтобы избавиться от талой воды с улиц и во дворах, горожане начинают открывать крышки канализационных колодцев.  Делать это категорически нельзя: канализационные сети не предназначены для отвода паводковых вод.  Вместе с весенними ручьями в городскую систему водоотведения попадает мусор. Это ведет к возникновению засоров, что может стать причиной подтопления территорий и даже подвалов домов сточными водами.

«Иногда горожане считают, что таким образом помогают городу справиться с излишками воды на проезжей части или во дворах домов. Между тем, несанкционированный сброс паводковых вод засоряет колодцы и самотечные коллекторы, может привести к подтоплению подвалов жилых строений и нарушениям гидравлического режима сети, провоцирует создание нештатных ситуаций», – объясняет начальник цеха канализационных станций перекачек РВК-Архангельск Вячеслав Насекин.

Хозяйственно-бытовая канализация технически не предназначена для сбора талой воды. Подобные действия запрещены правилами пользования системой водоотведения. 

Городская система водоотведения сейчас работает с максимальной производительностью и, чтобы исключить сбои РВК-Архангельск обращает внимание управляющих компаний, организаций и жителей города на недопустимость сброса талых вод в канализационные колодцы и коллекторы.

Кроме того, открытые люки угрожают безопасности людей и животных и могут стать причиной ДТП. Сообщить об открытом колодце можно по телефону 61-00-00, написать на watsap +7 818 261-00-00 или оставить заявку на сайте водоканала https://arh.rosvodokanal.ru/. Кнопка «Увидел открытый люк? Сообщи!» размещена на главной странице сайта.

12 апрель 10:33 | : Экономика

Главные новости


Фильма не будет. Конфликт искусства и денег в Архангельске
По северным трактам

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (155)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20