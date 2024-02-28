РВК-Архангельск предупреждает: канализация не предназначена для слива талой воды

Потепление в Архангельске привело к стремительному таянию снега. Чтобы избавиться от талой воды с улиц и во дворах, горожане начинают открывать крышки канализационных колодцев. Делать это категорически нельзя: канализационные сети не предназначены для отвода паводковых вод. Вместе с весенними ручьями в городскую систему водоотведения попадает мусор. Это ведет к возникновению засоров, что может стать причиной подтопления территорий и даже подвалов домов сточными водами.

«Иногда горожане считают, что таким образом помогают городу справиться с излишками воды на проезжей части или во дворах домов. Между тем, несанкционированный сброс паводковых вод засоряет колодцы и самотечные коллекторы, может привести к подтоплению подвалов жилых строений и нарушениям гидравлического режима сети, провоцирует создание нештатных ситуаций», – объясняет начальник цеха канализационных станций перекачек РВК-Архангельск Вячеслав Насекин.

Хозяйственно-бытовая канализация технически не предназначена для сбора талой воды. Подобные действия запрещены правилами пользования системой водоотведения.

Городская система водоотведения сейчас работает с максимальной производительностью и, чтобы исключить сбои РВК-Архангельск обращает внимание управляющих компаний, организаций и жителей города на недопустимость сброса талых вод в канализационные колодцы и коллекторы.

Кроме того, открытые люки угрожают безопасности людей и животных и могут стать причиной ДТП. Сообщить об открытом колодце можно по телефону 61-00-00, написать на watsap +7 818 261-00-00 или оставить заявку на сайте водоканала https://arh.rosvodokanal.ru/. Кнопка «Увидел открытый люк? Сообщи!» размещена на главной странице сайта.