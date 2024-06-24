РВК-Архангельск проложил новую ветку коллектора в поселка порта Экономия

Работы по прокладке участка напорного канализационного коллектора протяженностью 450 метров в районе порта Экономия завершены. Пока труба проложена по верху, такое техническое решение связано с сильной обводненностью грунта. Как только вода уйдет и высохнет грунт, трубопровод будет опущен под землю. Бригады РВК-Архангельск уже приступили к откачке затопленной территории.

«Когда началось подтопление территории, сразу было не понять, что происходит – течь водопровода или канализации, вода сильно прибывала. Поэтому сначала мы обследовали сети водоснабжения. При закрытии запорной арматуры стало ясно, что проблема не здесь. Тогда мы приступили к обследованию коллектора: выявили место, приступили к раскопкам – и вышли на повреждение трубы и причину. Наша канализационная труба была сломана при прокладке газопровода – он «лег» сверху на коллектор и полностью продавил его», - рассказал начальник цеха канализационной сети РВК-Архангельск Юрий Лазовский.

Бригада цеха канализационной сети незамедлительно приступила к ликвидации последствий прорыва. Первоначально планировали устранить повреждение локально. Однако в ходе работ стало понятно, что ни установка ремонтной муфты, ни последующая замена 13-метрового участка не решали проблему. Трубу было решено поменять на всем протяжении уже проложенной газовой магистрали – почти полкилометра.

«В настоящее время водоотведение поселка Экономия восстановлено, система работает в штатном режиме. Техника предприятия откачивает воду из колодцев и затопленной территории. Сейчас труба сейчас проходит по верху, но это временное решение: важно устранить повреждение и нормализовать канализование. Эстетика – это следующий этап. Когда все высохнет, мы опустим трубу на положенное ей место», - рассказал ведущий инженер цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виталий Пономарев.