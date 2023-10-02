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Бизнес Архангельской области перед Новым годом стал активно искать работников

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за месяц и выяснили, что у местных работодателей еще сильнее вырос на новых работников. За октябрь число новых вакансий и рабочих мест в регионе выросло на 24% по сравнению с прошлым годом. 

Аналитика рынка труда показывает, что за месяц местный бизнес разместил на hh.ru более 5 000 вакансий, что на 24% больше, чем в 2022 году. Развивающийся кадровый дефицит заставляет бизнес становится всё более гибким. Так, местные работодатели стали чаще размещать вакансии для соискателей с инвалидностью: более 200 вакансий с возможностью инклюзии в Архангельской области за месяц, что на 32% прошлогодних показателей. 

Лидерами по спросу у компаний в Архангельской области за последние 30 дней стали в преддверии окончания года, подведения итогов работы и нового годового планирования специалисты по стратегии, инвестициям и консалтингу (+149% новых вакансий по сравнению с прошлым годом),  специалисты по управлению персоналом (+106% новых вакансий по сравнению с прошлым годом), администраторы (+76%) и работники транспортной сферы (+75%). На пятом месте по востребованности разместились работники сферы искусства и массмедиа (+74%). 

Достаточно высокий спрос на кадровых работников и эйчаров объясняется тем, что во многих компаниях один HR-специалист мог совмещать разные направления, например, подбор и адаптацию персонала или коммуникации и развитие бренда работодателя. На фоне того, что значимой становится не только тема подбора, но и удержания, обучения линейных руководителей, развития сотрудников, требуются новые ресурсы, HR-рук на всё не хватает. О чём это говорит? Профессиональная группа в сфере кадрового управления востребована и, учитывая то, что происходит вокруг, востребованность будет расти. 

Кроме того, в преддверии новогодних каникул местный бизнес доукомплектовывает штаты и набирает больше водителей, курьеров, официантов, барменов и администраторов: число вакансий в сфере обслуживающего персонала выросло на 57%. 

В связи с тем, что у работодателей не спадает потребность в новых рабочих руках, а только крепнет, аналитики hh.ru прогнозируют, что у бизнеса может быть единственный возможный выход из ситуации острого дефицита: нанимать тех кандидатов, подбор которых ещё 2–3 года назад для компании был невозможен. К таким категориям, которые в ближайшее время могут начать пользоваться популярностью у работодателей станут: 

  • Соискатели моложе 18 лет и старше 45 лет, кандидаты с инвалидностью, декретницы и мамы с маленькими детьми, мигранты — как внутренние, так и внешние, а также «полосатые» воротнички — осуждённые за разные правонарушения. Другими словами — найм без предубеждений.
  • Женщины, которые готовы и хотят рассматривать профессиональные роли, ранее считавшиеся в силу разных причин «мужскими» (трактористки, сотрудницы АЗС и так далее).
  • Удалённые сотрудники, которые могут жить как в России, так и за рубежом.
  • Самозанятые и соискатели, которые рассматривают гибкие форматы занятости, подработку.
14 ноябрь 08:30 | : Экономика

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