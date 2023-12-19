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12 водонасосных станций Архангельска модернизированы в 2023 году

12 новых насосов теперь работают на 12-ти водонасосных станциях (ВНС), обеспечивая круглосуточную подачу воды в дома архангелогородцев. РВК-Архангельск продолжает планомерную работу по повышению надежности системы водоснабжения. 

«Основная задача нового оборудования – бесперебойная подача давления воды. Но есть и ряд других положительных моментов от апгрейда. Мы значительно снизили потребление электроэнергии. Если старые насосы потребляли по 15 квт/час, то новые – в три раза меньше. На каждой станции мы экономим до 10 квт/час.  А перевод ВНС Маймаксанского округа на работу по удаленной точке – с пульта дежурного инженера смены Центральной диспетчерской службы – дал нам эффект по экономии электроэнергии на 27%», - рассказал начальник цеха по эксплуатации водонасосных станций РВК-Архангельск Илья Попов.

Еще на 11 водонасосных станциях Архангельска  установлены расходомеры – приборы учета подачи воды. Они станут частью системы стационарного мониторинга параметров работы всей городской водопроводной сети.

«Данные расходомеров дают нам возможность вести учет потерь воды зонами. С  их помощью мы сможем провести аналитику и минимизировать потери воды на тех участках, где сегодня они есть. Кроме того, поднимая только необходимое для города количество воды из водозабора, мы сможем повысить энергоэффективность всей городской системы водоснабжения», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

По инвестиционной программе предприятия РВК-Архангельск также реконструировал в прошлом году ВНС Левого берега и ВНС Маймаксы. В 2024 году работа по модернизации ВНС будет продолжена – новыми насосами оборудуют еще 14 станций. 

25 январь 13:15 | : Экономика

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