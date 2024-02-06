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Архангельский "Горсвет" закончит модернизацию своих сетей к началу лета

«Горсвет» приступил к третьему этапу комплексного ремонта линий освещения. В этом году архангельские энергетики работают в «квадрате» пр. Троицкий - ул. Шубина - пр. Обводный канал - ул. Садовая. План такой: заменить 23 старых опоры и почти 2 км голого провода на самонесущий изолированный, провести замену 180 светильников.

Работу «Горсвета» прокомментировал градоначальник областной столиц Дмитрий Морев:

- Эффект от комплексного подхода уже оценили жители микрорайонов, где мы проводили такую модернизацию в прошлые два года. Это поселок 3 лесозавода и кварталы Октябрьского округа в пределах наб. Северной Двины - ул. Гагарина – пр. Обводный канал – ул. Гайдара.

 В результате на большой территории жилых районов существенно улучшается освещенность, все опоры безопасны, а устаревший внешний вид столбов не портит вид из окон домов. Плюс экономическая выгода для городского бюджета: светодиодные лампы потребляют на 30% меньше энергии, при этом освещенность от них гораздо лучше. В ближайшие 5 лет будет гарантирована безаварийная работа сетей, не потребуются точечные выезды бригад.
 
 Третий этап модернизации «Горсвет» планирует выполнить до начала лета.


06 февраль 13:16 | : Политика

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