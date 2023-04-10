Завтра в Архангельске заканчивается отопительный сезон

Событие анонсировал градоначальник Дмитрий Морев:

- Во вторник, 16 мая, завершаем отопительный сезон в Архангельске.



С нуля часов Архангельская ТЭЦ начнет понижать параметры теплоносителя. Отопление отключается не по округам или микрорайонам, а одновременно во всем городе. Постановление об окончании отопительного сезона распространяется и на локальные котельные.



До 26 мая ТЭЦ будет работать в режиме подачи тепла для обеспечения горячего водоснабжения. Затем начнутся гидравлические испытания сетей. Сейчас мы готовим графики отключения горячей воды и наглядную карту – опубликуем до конца текущей недели.