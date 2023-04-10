Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Завтра в Архангельске заканчивается отопительный сезон

Событие анонсировал градоначальник Дмитрий Морев:

- Во вторник, 16 мая, завершаем отопительный сезон в Архангельске.

 С нуля часов Архангельская ТЭЦ начнет понижать параметры теплоносителя. Отопление отключается не по округам или микрорайонам, а одновременно во всем городе. Постановление об окончании отопительного сезона распространяется и на локальные котельные.

 До 26 мая ТЭЦ будет работать в режиме подачи тепла для обеспечения горячего водоснабжения. Затем начнутся гидравлические испытания сетей. Сейчас мы готовим графики отключения горячей воды и наглядную карту – опубликуем до конца текущей недели.

15 май 15:23 | : Будни

Главные новости


«Идем дальше». Дмитрий Морев вышел на «экватор»
Собака в законе. Разбираем инициативу депутата Спиридонова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (159)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20