Темпы удорожания первичного жилья в Архангельске одни из самых низких по России

По данным сервиса Яндекс Недвижимость в июне в крупнейших городах России объем предложений в новостройках снизился в среднем на 5,9%. Это произошло ввиду повышенного спроса на строящееся жилье в преддверии сворачивания льготной ипотечной программы с господдержкой, а также из-за изменения стратегии ряда девелоперов.

В Архангельске в июне стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья выросла на 1,1% и составила 141 000 рублей. При этом за последний год цена квадратного метра первичного жилья в городе выросла на 6,1%. Динамика роста стоимости первичной недвижимости в Архангельске одна из самых низких среди крупных российских городов за последний год. Средняя полная стоимость квартир в новостройках Архангельска составила 6,9 млн рублей в июне.

Для сравнения: в среднем по миллионникам России рост медианных цен на новостройки в июне составил 1,3%. Лидером роста является Омск (+10,1% до 144 000 р/кв.м), однако в Омске немного новых строящихся проектов, поэтому даже органическое вымывание наиболее дешевых предложений из базы драматически влияет на медианную цену. Также существенный рост медианной цены продемонстрировали Новосибирск (+5,8% до 146 000 р/кв.м), Уфа (+5,5% до 149 000 р/кв.м), Казань (+3% до 212 000 р/кв.м) и Санкт-Петербург (+2,8% до 244 000 р/кв.м). Важно отметить, что этот рост в большей степени обусловлен вымыванием наиболее дешевых предложений, хотя есть и отдельные случаи повышения цен девелоперами.