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В Архангельской области резко упал спрос на парикмахеров

 13 сентября отмечается День парикмахера в России. Специально к профессиональному празднику аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали вакансии для стилистов по волосам и выяснили, насколько это популярная профессия.

 С помощью рекрутинговых сайтов парикмахеры чаще всего ищут работу в больших областных центрах. По количеству размещенных парикмахерами резюме лидирует Москва. На долю столицы приходится 33,5% созданных в 2024 году резюме парикмахеров. Далее по активности пользования джоб-бордами с большим отрывом следуют парикмахеры из Санкт-Петербурга (12,5%), Московской области (6,4%). 

 При этом по спросу на парикмахеров лидируют те же регионы: больше всего вакансий для стилистов по волосам открывается в Москве и Московской области (доля от всех предложений работы по стране – 45%), Санкт-Петербурге (12,9%), Свердловской области (4,3%) и Краснодарском крае (3,3%).

На протяжении 2024 года спрос на парикмахеров среди компаний-работодателей увеличивался. Количество вакансий для этих специалистов в России к январю приросло на 52%. В целом по стране самое заметное увеличение спроса произошло в Санкт-Петербурге (+71%). В регионах СЗФО суммарно спрос на парикмахеров вырос на 20%. 

 В других регионах СЗФО тоже спрос на парикмахеров растет, за исключением одного региона:

Регион

Динамика спроса за год

Архангельская область

-16%

Вологодская область

33%

Калининградская область

20%

Ленинградская область

24%

Мурманская область

10%

Новгородская область

19%

Псковская область

5%

Республика Карелия

9%

Республика Коми

19%

Санкт-Петербург

71%

 

С возрастающим спросом на парикмахеров менялся и уровень конкуренции за этих специалистов между компаниями. Если в начале года на одну открытую вакансию приходилось 4,5 резюме парикмахеров, то в сейчас уже 2,6. Такое соотношение количества резюме к вакансии является показателем дефицита на российском рынке труда. Нехватка парикмахеров наиболее выражена в Мурманской область – меньше одного резюме на вакансию (0,8). 

 В других регионах СЗФО немного другая ситуация с конкуренций среди парикмахеров. Например, сильнее всего упала конкуренции из-за кадрового дефицита в Вологодской области (в 2023 году на одну вакансию претендовали 18 человек, теперь лишь 7). А вот в Архангельской области из-за роста активности соискателей с одной стороны и сокращения спроса (-16% вакансий) с другой стороны, наоборот, ситуация с кадрами изменилась и теперь на одно место парикмахера могут претендовать до 9 человек.  

 Динамика уровня конкуренции среди парикмахеров в регионах СЗФО:

Регион

2024

2023

Вологодская область

7

18

Ленинградская область

4

5

Республика Карелия

5

8

Мурманская область

0,8

2

Псковская область

4

2

Республика Коми

3

4

Калининградская область

3,5

2,1

Архангельская область

9

1,8

Новгородская область

1,7

3

Санкт-Петербург

2,3

2,6

(фото с https://i.vimeocdn.com

13 сентябрь 08:33 | : Экономика

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