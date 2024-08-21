В Архангельской области резко упал спрос на парикмахеров

13 сентября отмечается День парикмахера в России. Специально к профессиональному празднику аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали вакансии для стилистов по волосам и выяснили, насколько это популярная профессия.
С помощью рекрутинговых сайтов парикмахеры чаще всего ищут работу в больших областных центрах. По количеству размещенных парикмахерами резюме лидирует Москва. На долю столицы приходится 33,5% созданных в 2024 году резюме парикмахеров. Далее по активности пользования джоб-бордами с большим отрывом следуют парикмахеры из Санкт-Петербурга (12,5%), Московской области (6,4%).
При этом по спросу на парикмахеров лидируют те же регионы: больше всего вакансий для стилистов по волосам открывается в Москве и Московской области (доля от всех предложений работы по стране – 45%), Санкт-Петербурге (12,9%), Свердловской области (4,3%) и Краснодарском крае (3,3%).
На протяжении 2024 года спрос на парикмахеров среди компаний-работодателей увеличивался. Количество вакансий для этих специалистов в России к январю приросло на 52%. В целом по стране самое заметное увеличение спроса произошло в Санкт-Петербурге (+71%). В регионах СЗФО суммарно спрос на парикмахеров вырос на 20%.
В других регионах СЗФО тоже спрос на парикмахеров растет, за исключением одного региона:
Регион
Динамика спроса за год
Архангельская область
-16%
Вологодская область
33%
Калининградская область
20%
Ленинградская область
24%
Мурманская область
10%
Новгородская область
19%
Псковская область
5%
Республика Карелия
9%
Республика Коми
19%
Санкт-Петербург
71%
С возрастающим спросом на парикмахеров менялся и уровень конкуренции за этих специалистов между компаниями. Если в начале года на одну открытую вакансию приходилось 4,5 резюме парикмахеров, то в сейчас уже 2,6. Такое соотношение количества резюме к вакансии является показателем дефицита на российском рынке труда. Нехватка парикмахеров наиболее выражена в Мурманской область – меньше одного резюме на вакансию (0,8).
В других регионах СЗФО немного другая ситуация с конкуренций среди парикмахеров. Например, сильнее всего упала конкуренции из-за кадрового дефицита в Вологодской области (в 2023 году на одну вакансию претендовали 18 человек, теперь лишь 7). А вот в Архангельской области из-за роста активности соискателей с одной стороны и сокращения спроса (-16% вакансий) с другой стороны, наоборот, ситуация с кадрами изменилась и теперь на одно место парикмахера могут претендовать до 9 человек.
Динамика уровня конкуренции среди парикмахеров в регионах СЗФО:
Регион
2024
2023
Вологодская область
7
18
Ленинградская область
4
5
Республика Карелия
5
8
Мурманская область
0,8
2
Псковская область
4
2
Республика Коми
3
4
Калининградская область
3,5
2,1
Архангельская область
9
1,8
Новгородская область
1,7
3
Санкт-Петербург
2,3
2,6
(фото с https://i.vimeocdn.com)