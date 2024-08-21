В Архангельской области резко упал спрос на парикмахеров

13 сентября отмечается День парикмахера в России. Специально к профессиональному празднику аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали вакансии для стилистов по волосам и выяснили, насколько это популярная профессия.

С помощью рекрутинговых сайтов парикмахеры чаще всего ищут работу в больших областных центрах. По количеству размещенных парикмахерами резюме лидирует Москва. На долю столицы приходится 33,5% созданных в 2024 году резюме парикмахеров. Далее по активности пользования джоб-бордами с большим отрывом следуют парикмахеры из Санкт-Петербурга (12,5%), Московской области (6,4%).

При этом по спросу на парикмахеров лидируют те же регионы: больше всего вакансий для стилистов по волосам открывается в Москве и Московской области (доля от всех предложений работы по стране – 45%), Санкт-Петербурге (12,9%), Свердловской области (4,3%) и Краснодарском крае (3,3%).

На протяжении 2024 года спрос на парикмахеров среди компаний-работодателей увеличивался. Количество вакансий для этих специалистов в России к январю приросло на 52%. В целом по стране самое заметное увеличение спроса произошло в Санкт-Петербурге (+71%). В регионах СЗФО суммарно спрос на парикмахеров вырос на 20%.

В других регионах СЗФО тоже спрос на парикмахеров растет, за исключением одного региона:

Регион Динамика спроса за год Архангельская область -16% Вологодская область 33% Калининградская область 20% Ленинградская область 24% Мурманская область 10% Новгородская область 19% Псковская область 5% Республика Карелия 9% Республика Коми 19% Санкт-Петербург 71%

С возрастающим спросом на парикмахеров менялся и уровень конкуренции за этих специалистов между компаниями. Если в начале года на одну открытую вакансию приходилось 4,5 резюме парикмахеров, то в сейчас уже 2,6. Такое соотношение количества резюме к вакансии является показателем дефицита на российском рынке труда. Нехватка парикмахеров наиболее выражена в Мурманской область – меньше одного резюме на вакансию (0,8).

В других регионах СЗФО немного другая ситуация с конкуренций среди парикмахеров. Например, сильнее всего упала конкуренции из-за кадрового дефицита в Вологодской области (в 2023 году на одну вакансию претендовали 18 человек, теперь лишь 7). А вот в Архангельской области из-за роста активности соискателей с одной стороны и сокращения спроса (-16% вакансий) с другой стороны, наоборот, ситуация с кадрами изменилась и теперь на одно место парикмахера могут претендовать до 9 человек.

Динамика уровня конкуренции среди парикмахеров в регионах СЗФО:

Регион 2024 2023 Вологодская область 7 18 Ленинградская область 4 5 Республика Карелия 5 8 Мурманская область 0,8 2 Псковская область 4 2 Республика Коми 3 4 Калининградская область 3,5 2,1 Архангельская область 9 1,8 Новгородская область 1,7 3 Санкт-Петербург 2,3 2,6

(фото с https://i.vimeocdn.com)