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В центре Архангельска ликвидируют "минное поле"

После сигнала Народного фронта в столице региона начали фрезерование асфальта на площади Профсоюзов.

Речь идёт о временном объезде, сделанном на период реконструкции главной площади города, начавшейся летом 2023 года, ранее это место напоминало минное поле где-нибудь под Авдеевкой.. Напомним, масштабный проект оценивается в 1,3 миллиарда рублей и предполагает капитальный ремонт всего дорожного покрытия.

 9 сентября на объезде для автомобилистов и автобусов работает тяжёлая техника. Специалисты срезают верхний слой и готовятся к асфальтированию проезжей части.

 С учётом того, что на площади сейчас работают археологи, реконструкция объекта затягивается. Поэтому укладка нового асфальта на временном объезде весьма актуальна как для водителей, так и для пассажиров личного и общественного транспорта.

 

 

09 сентябрь 17:44 | : Экономика / Скандалы

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