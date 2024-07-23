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Архангельские работодатели все лето разыскивали водителей и продавцов

Аналитики hh.ru подвели итоги лета и выяснили, работники каких профессий попали в топ по востребованности на местном рынке труда и сколько им готовы платить работодатели. 

 

В топ самых востребованных и ценных сотрудников рынка труда Архангельской области, которых искали почти все местные работодатели этим летом, вошли самые разные профессии. На первом месте оказались водители – на них приходится 8% резюме, появившихся этим летом в северном регионе. При этом архангельским водителям по итогам этого лета готовы платить более 128 тыс. рублей. 

По сравнению с началом года, зарплата для водителей в Архангельской области упала на 51 тыс. рублей, тем не менее оставаясь одной из самых высоких в регионе и превышая средний уровень зарплаты местного жителя (60 тыс. рублей).


Также в Архангельской области в топ самых ценных сотрудников этого лета вошли врачи, продавцы и менеджеры по продажам. Интересно, что доход врачей достиг уровня в 84 тыс. рублей, что на 5 тыс. рублей больше, чем еще в начале года. Самую высокую зарплату среди наиболее востребованных профессий этого лета в Архангельской области сейчас могут получать сварщики (более 199 тыс. рублей). Кроме того, высоким доходом, в 1,5-2 раза превышающим средний доход местного жителя, сейчас могут похвастаться машинисты (115 тыс. рублей), которые заняли 10 место в рейтинге самых востребованных профессий, а также разнорабочие и монтажники (90 тыс. рублей), занявшие 6 и 13 места по ценности своей профессии соответственно этим летом в Архангельской области. 

 

Топ-15 профессий, наиболее востребованных в Архангельской области по итогам лета 2024 года, по данным hh.ru:

Место

в рейтинге

Профессия

Доля вакансий от общего числа

Средняя предлагаемая зарплата

1

Водитель

8%

128 700 ₽

2

Врач

8%

84 000 ₽

3

Продавец-консультант, продавец-кассир

8%

45 300 ₽

4

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

6%

68 200 ₽

5

Оператор call-центра, специалист контактного центра

5%

44 200 ₽

6

Разнорабочий

4%

90 000 ₽

7

Повар, пекарь, кондитер

3%

60 000 ₽

8

Сварщик

3%

199 100 ₽

9

Бухгалтер

3%

50 000 ₽

10

Машинист

2%

114 700 ₽

11

Слесарь, сантехник

2%

59 600 ₽

12

Администратор

2%

43 000 ₽

13

Монтажник

2%

90 000 ₽

14

Медицинская сестра, медицинский брат

2%

42 500 ₽

15

Автослесарь, автомеханик

2%

85 000 ₽

 

 

30 август 08:45 | : Экономика

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