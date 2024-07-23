Архангельские работодатели все лето разыскивали водителей и продавцов

Аналитики hh.ru подвели итоги лета и выяснили, работники каких профессий попали в топ по востребованности на местном рынке труда и сколько им готовы платить работодатели.

В топ самых востребованных и ценных сотрудников рынка труда Архангельской области, которых искали почти все местные работодатели этим летом, вошли самые разные профессии. На первом месте оказались водители – на них приходится 8% резюме, появившихся этим летом в северном регионе. При этом архангельским водителям по итогам этого лета готовы платить более 128 тыс. рублей.

По сравнению с началом года, зарплата для водителей в Архангельской области упала на 51 тыс. рублей, тем не менее оставаясь одной из самых высоких в регионе и превышая средний уровень зарплаты местного жителя (60 тыс. рублей).





Также в Архангельской области в топ самых ценных сотрудников этого лета вошли врачи, продавцы и менеджеры по продажам. Интересно, что доход врачей достиг уровня в 84 тыс. рублей, что на 5 тыс. рублей больше, чем еще в начале года. Самую высокую зарплату среди наиболее востребованных профессий этого лета в Архангельской области сейчас могут получать сварщики (более 199 тыс. рублей). Кроме того, высоким доходом, в 1,5-2 раза превышающим средний доход местного жителя, сейчас могут похвастаться машинисты (115 тыс. рублей), которые заняли 10 место в рейтинге самых востребованных профессий, а также разнорабочие и монтажники (90 тыс. рублей), занявшие 6 и 13 места по ценности своей профессии соответственно этим летом в Архангельской области.

Топ-15 профессий, наиболее востребованных в Архангельской области по итогам лета 2024 года, по данным hh.ru: