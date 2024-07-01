Топ-менеджеры Поморья получают зарплаты на зависть фотографам и дворникам

Аналитики hh.ru подвели итоги года и выяснили, топ-менеджерам из каких профессиональных сфер работодатели готовы предложить самое высокое вознаграждение, а также какие профессии, к сожалению, попали в антирейтинг по уровню зарплат.

Аналитика вакансий, размещенных летом в Архангельской области, показывает, что наибольшее вознаграждение за работу работодатели предлагают руководителям группы разработки – порядка 220 тыс. рублей. Интересно, что на втором месте по уровню дохода оказались сварщики, которые не относятся к руководящей позиции, но зато могут потягаться по уровню дохода, например, с генеральными директорами, которым сейчас в Архангельской области готовы платить 175 тыс. рублей.

Также в рейтинг тех, кто получает зарплату в несколько раз выше среднего дохода жителя северного региона, попали геодезист (190 тыс. рублей), швея/портной (180 тыс.) и главный инженер проекта (150 тыс.).

Топ-10 профессий с наибольшей зарплатой по итогам лета 2024 года, Архангельская область:

Руководитель группы разработки 220 000 ₽ Сварщик 199 100 ₽ Геодезист 190 000 ₽ Швея, портной, закройщик 180 000 ₽ Генеральный директор, исполнительный директор (CEO) 175 000 ₽ Главный инженер проекта 150 000 ₽ Технический директор (CTO) 150 000 ₽ Агент по недвижимости 142 500 ₽ Начальник склада 138 000 ₽ Начальник производства 135 000 ₽

Между тем стал известен и рейтинг профессий с самой маленькой зарплатой в Архангельской области. Наименьший доход местные работодатели сейчас предлагают страховым агентам (18 тыс. рублей), фотографам (23 тыс.) и дворникам (28 тыс. рублей).

«В первую очередь, уровень зарплат зависит от дефицитности той или профессии, в меньшей степени – от отрасли бизнеса или сектора экономики. Присутствие педагогов и нянь в антирейтинге по зарплатам скорее всего связано с тем, что основной наниматель для них – госсектор, где сохраняется низкая адаптивность к реалиям рынка труда и индексация зарплат происходит планово раз в год, хотя проблема с наймом преподавательского состава в школы и детсады присутствует. В целом топ специализаций с самой низкой оплатой труда состоит из тех, которые не требуют профессионального образования и/или специфических навыков, квалификации (например, дворники, уборщики, мерчандайзеры, охранники, кассиры, операторы ПК, специалисты контактных центров, продавцы, хостес, администраторы), либо те, на кого сегодня нет повышенного спроса и острого дефицита (артист, психолог, делопроизводитель, режиссер)», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.