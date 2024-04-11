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Архангельск обогнал города-миллионники по цене новостроек

По данным базы объявлений Яндекс Недвижимость, за последний месяц новостройки в городах-миллионниках России в среднем потеряли 0,1%. Однако говорить о замирании цен на первичную недвижимость еще рано, так как в ряде городов изменения относительно прошлого месяца существенны.

В некоторых российских городах с населением менее 1 млн человек первичная недвижимость стоит дороже, чем в городах-миллионниках. В Архангельске рост цен на первичную недвижимость относительно апреля прошлого года составил 5,2%, а за последний месяц цены на строящиеся объекты поднялись на 1% и превысили 138 000 р/кв.м. По медианной цене на новостройки Архангельск обгоняет такие миллионники, как Новосибирск, Челябинск, Пермь, Омск, Воронеж и Самару.

Для справки: Тройку миллионников-лидеров по медианной стоимости квадратного метра в новостройках составляют Москва (около 346 000 р), Санкт-Петербург (около 238 000 р) и Казань (около 204 000 р). Самые доступные новостройки продаются в Самаре (102 000 р/кв.м), Воронеже (113 000 р/кв.м) и Омске (123 000 р/кв.м).

08 май 09:44 | : Экономика

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