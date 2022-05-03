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Над рекой Долгая щель начались работы по демонтажу старого канализационного коллектора

На реке Долгая Щель в Маймаксанском округе Архангельска начались демонтажные работы на старом канализационном коллекторе, который шел над рекой. Об этом сообщается на офиуиальной странице «РВК-Архангельск» в социальной сети ВКонтакте.

Работы приходится проводить очень осторожно – трубы и опоры ветхие, подходы к реке заболочены, специалисты стараются все делать  очень аккуратно.

Напомним, «РВК-Архангельск» в июле начал работы по реконструкции проблемного коллектора в Маймаксе. Современным методом горизонтально-направленного бурения под рекой Долгая Щель и под дорожным полотном положены уже все 4 ветки дюкера. Протяженность трубы – 300 метров, диаметр – 250 мм, глубина залегания – 6 метров под дном реки. Каждая плеть дважды проходит гидравлические испытания – перед пилотированием (после сварки) и после протяжки.

Для коллектора используются современные пластиковые трубы, их срок эксплуатации – 50 лет. А с учетом, что они лежат под дном реки, - механическое воздействие на них исключено. Это  значит, что коллектор под Долгой щелью прослужит все 70 лет.

Плановое окончание реконструкции и запуск коллектора в работу намечен на 1 октября.

Кстати, дюкер – это лишь начало работ по реконструкции маймаксанского канализационного  коллектора. В планах в соответствии с инвестпрограммой предприятия будет переложена вся  существующая труба - от Маймаксы до очистных сооружений.

26 июль 12:32 | : Будни

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