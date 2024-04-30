РВК-Архангельск реконструировал водонасосную станцию острова Краснофлотский

Водоснабжение потребителей острова Краснофлотский стало надежнее – РВК-Архангельск закончил реконструкцию водонасосной станции. Установлено новое мощное насосное оборудование, которое позволяет управлять станцией в автоматическом режиме с пульта дежурного инженера Центральной диспетчерской службы. В результате модернизации снижено удельное потребление электроэнергии и затраты на ремонт и обслуживание технологического оборудования.

Здание ВНС капитально отремонтировано, в ближайшее время вокруг него будет проведено благоустройство.

«В ночь с 24 на 25 мая мы проведем работы по замене участка трубопровода на вводе в станцию, для этого потребуется временное отключение водоснабжения. Чтобы минимизировать неудобства для абонентов, работы запланированы в ночь. Реконструкция стации проведена для повышения надежности и качества предоставления услуги для жителей Краснофлотского. В результате проведенных работ мы стабилизировали давление на водопроводных сетях, это уменьшило нагрузку и в дальнейшем снизит количество аварийных ситуаций», - рассказал директор по капитальному строительству РВК-Архангельск Александр Бараев.

Ранее, в конце 2023 года, РВК-Архангельск завершил работы по переводу стоков канализации острова Краснофлотский на Центральные очистные сооружения (ЦОСК). Была проведена реконструкция двух километров сетей вооотведения и канализационно-насосной станции. Решена многолетняя проблема с перекачкой стоков на ЦОСК и их качественной очистки. Главным результатом проведенных работ стал уход от очистки канализации в черте города.