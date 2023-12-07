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РВК-Архангельск решил экологическую проблему острова Краснофлотский

«Росводоканал-Архангельск» под Новый год завершил работы по переводу стоков канализации острова на Центральные очистные сооружения (ЦОСК).

 Реконструкция сетей и КНС существенно повысила надежность системы водоотведения острова. Решена многолетняя проблема с перекачкой стоков на ЦОСК и их качественной очистки. Самым главным результатом проведенных работ стал уход от очистки канализации в черте города.

 «Остров Краснофлотский – любимое место отдыха архангелогородцев. Здесь прекрасные песчаные пляжи. Старые локальные очистные сооружения уже не справлялись со своей работой, а стоки могли начать наносить ущерб экологии. Мы приняли решение построить на острове новые сети и канализационную насосную станцию, а стоки направить через дюкер на Центральные очистные сооружения канализации. Таким образом мы также выполнили одно из условий концессионного соглашения, заключенного с администрацией города Архангельска. В ближайшее время проанализируем эффект и позитивное влияние на экосистему Северной Двины», - рассказал генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

 В рамках проведенных работ построено две ветки трубопровода протяженностью 1,7 км диаметром 160 мм от КНС-5 на ул.Лермонтова,47 до соединения с напорным коллектором на Лермонтова,23.

 Прокладка труб велась методом горизонтально-направленного бурения - с минимальным воздействием на инфраструктуру острова. Плети труб сваривались на поверхности земли, параллельно шли работы по устройству небольших котлованов – через один трубу «проталкивали» с помощью специальной буровой установки, в другом – ее «принимали». И так - на протяжении всей трассы. Это делается для того, чтобы максимально сохранить существующий ландшафт и зеленые насаждения.

«Для реализации этого проекта нами было разработано инновационное техническое решение. Остров низкий, а обводненность его очень высокая. Нам пришлось использовать специальные установки – иглофильтры, чтобы в постоянном режиме осуществлять отвод воды из котлованов. Ориентироваться при бурении приходилось на график приливов и отливов – работа велась ювелирно, но мы справились», - рассказал директор по капитальному строительству РВК-Архангельск Александр Бараев.

 Отметим, что новые трубы изготовлены из современных полимерных материалов. Срок их эксплуатации – не менее полувека.
 Новая КНС острова Краснофлотский будет соответствовать современным техническим требованиям. Для перекачки стоков установят мощное насосное оборудование. Управление станцией будет осуществляться в автоматическом режиме.

 Росводоканал-Архангельск поздравляет свой любимый город с наступающими Новым Годом и Рождеством!

30 декабрь 13:12 | : Экономика

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