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РВК-Архангельск строит новый канализационный коллектор и насосную станцию

Старые локальные очистные сооружения, насосные станции и канализационные сети острова Краснофлотский больше не пригодны для эксплуатации. Ремонтные работы здесь уже неэффективны. Поэтому было принято решение построить на острове новые сети и канализационную насосную станцию (КНС), а стоки  направить через дюкер на Центральные очистные сооружения канализации.

План работ предусматривает строительство двух параллельных напорных линий протяженностью 1,8 км вдоль острова. Трубы соединятся с дюкером, проложенным под рекой Северная Двина. В 2024 году, после завершения строительства коллектора, будет фактически заново построена канализационно-насосная станция. 

«Сегодня методом горизонтально-направленного бурения проложено полкилометра труб. Они изготовлены из современных материалов со сроком эксплуатации более 50 лет. Ведется устройство камер и шурфование электрических кабелей в районе установки КНС.  Далее по плану прокладка участка самотечной канализации и реконструкция двух действующих колодцев, строительство камеры подключения, новых колодцев и монтаж запорно-регулирующей арматуры. Все работы идут в графике», - рассказал инженер отдела контроля дирекции по капитальному строительству РВК-Архангельск Алексей Тришин.

Новая КНС будет полностью соответствовать современным техническим требованиям. Для перекачки стоков установят мощное насосное оборудование. Управление станцией будет осуществляться в дистанционном режиме – с пульта центральной диспетчерской службы.

Реконструкция сетей и КНС острова Краснофлотский необходима для повышения надежности системы водоотведения и решения проблемы с перекачкой стоков острова на Центральные очистные сооружения канализации.

03 ноябрь 11:23 | : Экономика

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