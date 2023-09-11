РВК-Архангельск реконструировал водонасосную станцию 3-го подъема Маймаксы

На смену старому насосному оборудованию пришли современные агрегаты, смонтированы новые технические трубопроводы с всасывающей и напорной линиями, выполнена отделка фасадов зданий. Станция автоматизирована на основе внедрения частотного регулирования, диспетчеризации и интеллектуальных систем управления технологическим процессом.





Параллельно ведем строительство нового водовода – уже построили 3,5 км, что значительно сократило потери воды. Эти работы – часть из большого плана по реновации всей системы водоотведения округа. Их цель - увеличить показатели надежности и энергоэффективности водоснабжения абонентов.





На ВНС Маймаксы установлены 4 насосных агрегата фирмы Wilo IL 100/165-22/2 мощностью 22 кВт и производительностью 155,2 куб. метров в час каждый. Кроме того, установлена система автоматики и управления с применением частотного регулирования, что позволяет менять скорость вращения агрегатов в зависимости от водоразбора. Также осуществлен перевод с высоковольтной на низковольтную систему электроснабжения с установкой трансформаторного оборудования мощностью 92,64 кВт. Выполнена замена запорно-регулирующей арматуры. Реализация данных мероприятий позволила уменьшить потребление электрической энергии на 56% или на 600 кВт*час в сутки.

«Реконструкция данной станции – яркий пример выполнения инвестиционной программы, направленной на обеспечение надежности и качества обслуживания наших абонентов, - говорит директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев. - При выполнении мероприятий основными критериями стали обеспечение высокой технологичности и автоматизации процессов».





В течение 2021-2023 года специалисты РВК-Архангельск реконструировали 5 водонасосных станций в разных районах города. В результате - уменьшилось удельное потребление электрической энергии, снизились затраты на ремонт и обслуживание технологического оборудования. Система автоматизации, внедренная на объектах, позволила стабилизировать давление на водопроводных сетях, что уменьшило нагрузку на изношенные городские коммуникации и, как следствие, снизило количество аварийных ситуаций на водоводах.





Сейчас такие работы по реконструкции ведутся на ВНС Левого берега на ул.Дрейера. И также параллельно работаем с сетями, чтобы снизить вероятность проблем с водоснабжением потребителей Исакогорского округа.





В планах 2024 года – перестроить и усовершенствовать три ВНС - на острове Краснофлотский (по ней ведутся проектные работы), на ул. Почтовой,21 и пр.Обводный канал,69 (готовится закупочная документация).



