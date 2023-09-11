Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск реконструировал водонасосную станцию 3-го подъема Маймаксы

На смену старому насосному оборудованию пришли современные агрегаты, смонтированы новые технические трубопроводы с всасывающей и напорной линиями, выполнена отделка фасадов зданий. Станция автоматизирована на основе внедрения частотного регулирования, диспетчеризации и интеллектуальных систем управления технологическим процессом. 


Параллельно ведем строительство нового водовода – уже построили 3,5 км, что значительно сократило потери воды. Эти работы – часть из большого плана по реновации всей системы водоотведения округа.  Их цель - увеличить показатели надежности и энергоэффективности водоснабжения абонентов.


На ВНС Маймаксы установлены 4 насосных агрегата фирмы Wilo IL 100/165-22/2 мощностью 22 кВт и производительностью 155,2 куб. метров в час каждый. Кроме того, установлена система автоматики и управления с применением частотного регулирования, что позволяет менять скорость вращения агрегатов в зависимости от водоразбора. Также осуществлен перевод с высоковольтной на низковольтную систему электроснабжения с установкой трансформаторного оборудования мощностью 92,64 кВт. Выполнена замена запорно-регулирующей арматуры. Реализация данных мероприятий позволила уменьшить потребление электрической энергии на 56% или на 600 кВт*час в сутки.

«Реконструкция данной станции – яркий пример выполнения инвестиционной программы, направленной на обеспечение надежности и качества обслуживания наших абонентов, - говорит директор по капитальному строительству  «РВК-Архангельск» Александр Бараев. - При выполнении мероприятий основными критериями стали обеспечение высокой технологичности и автоматизации процессов».


В течение 2021-2023 года специалисты РВК-Архангельск реконструировали 5 водонасосных станций в разных районах города. В результате - уменьшилось удельное потребление электрической энергии, снизились затраты на ремонт и обслуживание технологического оборудования. Система автоматизации, внедренная на объектах, позволила стабилизировать давление на водопроводных сетях, что уменьшило нагрузку на изношенные городские коммуникации и, как следствие, снизило количество аварийных ситуаций на водоводах.


Сейчас такие работы по реконструкции ведутся на ВНС Левого берега на ул.Дрейера. И также параллельно работаем с сетями, чтобы снизить вероятность проблем с водоснабжением потребителей Исакогорского округа.


В планах 2024 года – перестроить и усовершенствовать три ВНС - на острове Краснофлотский (по ней ведутся проектные работы), на ул. Почтовой,21 и пр.Обводный канал,69 (готовится закупочная документация).


13 октябрь 15:40 | : Экономика

Главные новости


Как я сегодня сходил за водой. Рассказ израильтянина
Кехта. По реке истории

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (143)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20