РВК-Архангельск облагораживаем места проведения ремонтных работ

Специалисты подрядной организации РВК-Архангельск восстановили временное благоустройство в районе ул. Комсомольская,15.



Место проведения раскопок, которое было размыто дождями и большим количеством грунтовых вод, подсыпали песком, выполнили новый мостовой переход. Сейчас на Комсомольской работает спецтехника - убирают грязь с пешеходной дорожки.



Полное благоустройство тротуара и зелёной зоны по улице Комсомольской, как и по большинству участков строительства, будет завершено до 15 июня.



РВК-Архангельск приносит горожанам извинения за временные неудобства, связанные с проведением работ по строительству нового кольцевого вода. На каждом адресе до восстановления асфальтового покрытия мы подсыпаем грунт и песок, устанавливаем временные мостовые переходы.

По ряду улиц - Комсомольской, Гагарина, 23 Гвардейской дивизии, проспектам Советских космонавтов и Дзержинского, Смольном буяне, - в осенне-зимний период шли масштабные работы - строительство участка кольцевого водовода, протяженностью пять километров.



Сейчас кольцевой водовод в полном объеме построен. Мы и наши подрядные организации, занятые на строительстве, приступили к переключению участков в камерах и промывке системы. После этого новый трубопровод диаметром 500 мм будет введён в эксплуатацию.