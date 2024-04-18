Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск облагораживаем места проведения ремонтных работ

Специалисты подрядной организации РВК-Архангельск восстановили временное благоустройство в районе ул. Комсомольская,15.

 Место проведения раскопок, которое было размыто дождями и большим количеством грунтовых вод, подсыпали песком, выполнили новый мостовой переход. Сейчас на Комсомольской работает спецтехника - убирают грязь с пешеходной дорожки.

 Полное благоустройство тротуара и зелёной зоны по улице Комсомольской, как и по большинству участков строительства, будет завершено до 15 июня.

 РВК-Архангельск приносит горожанам извинения за временные неудобства, связанные с проведением работ по строительству нового кольцевого вода. На каждом адресе до восстановления асфальтового покрытия мы подсыпаем грунт и песок, устанавливаем временные мостовые переходы.

По ряду улиц - Комсомольской, Гагарина, 23 Гвардейской дивизии, проспектам Советских космонавтов и Дзержинского, Смольном буяне, - в осенне-зимний период шли масштабные работы - строительство участка кольцевого водовода, протяженностью пять километров.

 Сейчас кольцевой водовод в полном объеме построен. Мы и наши подрядные организации, занятые на строительстве, приступили к переключению участков в камерах и промывке системы. После этого новый трубопровод диаметром 500 мм будет введён в эксплуатацию.

16 май 19:07 | : Экономика

Главные новости


Александр Герштанский о зарплатах, скандалах и планах
Спектакль «Отцово наследства» театра «Словица». Видеозапись

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (168)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20