35 тыс. кв. м жилья ввела в эксплуатацию Группа Аквилон в Северодвинске

В конце апреля администрация города корабелов выдала разрешение на ввод в эксплуатацию двух объектов: 1-й очереди ЖК «Квартал 100» - 17,2 тыс. кв. м, 265 квартир, и 1-й очереди ЖК «АквилONLINE» - 18,5 тыс. кв. м, 363 квартиры.

Практически все квартиры приобретены горожанами, в ближайшее время до дольшикв будет доведена информация о передаче ключей.

Напомним, проект комплексной застройки квартала 100 в городе корабелов первым получил статус масштабного по решению Комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области. Реализующая его компания является резидентом Арктической зоны РФ. По муниципальному контракту помимо возведения современного жилья Группа Аквилон передаст муниципалитету полностью укомплектованный детский сад на 140 мест, и обустроит парк площадью 2,5 га с берегоукреплением озера Театральное.

В настоящее время на 2-й очереди жилого комплекса завершена кирпичная, ведется установка внутренних перегородок и монтаж оконных блоков. На 3-й очереди завершаются работы на кровле, остекление балконов и лоджий, прокладка внутридомовых инженерных сетей, смонтировано лифтовое оборудование. На 4-й очереди завершается кирпичная кладка стен 1-го этажа, на 6 и 7-й очередях – закачивают заливку ростверка и приступили к возведению стен подвала.

На здании детсада завершено устройство кровли и навесного вентилируемого фасада, установлены окна, внутренние перегородки, выполнена прокладка наружных сетей. В здании завершается прокладка внутренних инженерных сетей, ведется установка дверей. Отобраны подрядчики для поставки необходимого технологического оборудования.

Выполнены основные работы по берегоукреплению озера Театральное. Они потребовали большого объема отсыпки грунта, поскольку прибрежная полоса была сильно заболочена. Здесь завершается устройство габионов, ведется подготовка к планировке территории, и высадке зеленых насаждений. Напомним, что в рамках озеленения территории парка предусмотрена посадка не менее 4 тыс. деревьев и кустарников в возрасте 3-5 лет. В том числе появятся: клён остролистный, берёза, черёмуха, сирень, спирея. Для живых изгородей высаживается кизильник блестящий. Газоны площадью более 12 тыс. кв. м будут засеяны смесью многолетних трав, толщина почвенно-растительного слоя составит не менее 15 см. Кроме того около 750 деревьев будет высажено в рамках благоустройства придомовой территории жилых домов.

Рекреационная зона оборудуется сетью прогулочных дорожек из тротуарной плитки и гравия, включая променад вдоль озера Театральное с ограждением, обеспечивающим безопасность, а также многофункциональной дорожкой для езды на велосипедах и роликах. Выделяются зоны отдыха с установленными скамейками и урнами. Также запланирована установка универсальных спортивных площадок с оборудованием уличными тренажерами и детских разновозрастных игровых площадок с антитравматическим покрытием. Территория парка оборудуется линиями наружного освещения, предусматривается гостевая парковочная стоянка. Немаловажно, что проходящая по территории парка сеть канализации будет ликвидирована (потребители переключены на вновь построенный коллектор вдоль улицы Ломоносова), а сеть ливневой канализации вынесена за пределы парка. При этом Группа «Аквилон» построит для неё заглубленные локальные очистные сооружения. Новый дренаж обеспечит территорию парка от подтопления.

ЖК «АквиONLINE» строится Группой Аквилон в городе корабелов, в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский. На участке площадью 3,62 га, приобретенном у частных собственников, планируется построить порядка 40 тыс. кв. м нового, современного жилья.

На 2-й очереди жилого комплекса ведутся работы по возведению монолитного каркаса 7-9-го этажей, наружных стен и облицовки на 4-5-м этажах, также прокладываются наружные инженерные сети.

Почти 3 га площади нового квартала отводится под благоустройство. Основная идея развития этого квартала – замещение обезличенной и неухоженной территории современной жилой застройкой. Она формируется отдельно стоящими домами, между которыми располагаются хорошо освещенные дворовые зоны со всеми необходимыми элементами благоустройства. Дворы и тротуары выделяются газонами с посадкой кустарников и деревьев, предусматривается просторная гостевая автопарковка. На территорию квартала предусматривается пять въездов с прилегающих улиц.

В настоящее время Группа Аквилон возводит Северодвинске 6 жилых комплексов общей площадью более 200 тыс. кв. м. Помимо Квартала 100 Группа Аквилон реализует в Северодвинске масштабный инвестпроект на пр. Победы, где в ЖК «Аквилон NEO» компания передаст для предоставления нуждающимся порядка 60 квартир.

Еще три проекта – в кварталах 102, 007 и 005 реализуются компанией в рамках программы комплексного развития территорий. В квартале 102 уже завершено расселение 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 кв. м – 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям. Собственники получили денежную компенсацию и приобрели жилье. Здесь началось строительство нового жилого комплекса. В квартале 007 за счет Группа Аквилон в три этапа расселяет 6 ветхих аварийных домов площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры. Первые два дома уже расселены. В квартале 005 по договору с муниципалитетом Группа Аквилон расселит три многоквартирных деревянных дома общей площадью 2 319 кв. м – это 32 квартиры, в которых зарегистрировано 128 граждан.