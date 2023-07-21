Группа Аквилон и глава Северодвинска договорились об озеленении квартала 100

Председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов и глава Северодвинска Игорь Арсентьев обсудили ход реализации первого в Архангельской области масштабного инвестиционного проекта.

Проект комплексной застройки квартала 100 на ул. Ломоносова в городе корабелов первым получил статус масштабного по решению Комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области. Реализующая его компания является резидентом Арктической зоны РФ. Помимо возведения современного жилья Группа Аквилон передаст муниципалитету полностью укомплектованный детский сад на 140 мест, и обустроит парк площадью 2,5 га с берегоукреплением озера Театральное.

Как рассказал инженер проекта Виктор Рубцов, готовность здания дошкольного учреждения сейчас составляет 70%. Завершается устройство кровли и навесного вентилируемого фасада, прокладка наружных сетей. В графике ведется строительство живых домов. Кстати в двух корпусах 1-й очереди комплекса уже приобретено 90% квартир.

- Реализация масштабного инвестиционного проекта «Квартал 100» осуществляется в сроки, установленные муниципальным контрактом в несколько этапов. В марте следующего года вводится в эксплуатацию 1-я очередь жилого комплекса. Все социальные обязательства будут выполнены в срок. Это касается как полностью укомплектованного всем необходимым детсада, так и общедоступного парка, - пояснил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Продолжаются работы по берегоукреплению озера Театральное. Они потребовали большого объема отсыпки грунта, поскольку прибрежная полоса была сильно заболочена. Сейчас здесь ведется устройство габионов. Это заполненная природным камнем сетчатая конструкция, с помощью которой в пределах парка вдоль озера формируется непрерывная береговая линия. Такой берег имеет эстетически красивый внешний вид, идеально гармонирует с окружающей ландшафтом, удачно дополняя его, не препятствует росту кустарников и трав, обладает длительным эксплуатационным сроком, экологичностью, не подвергается разрушению посредством температурных колебаний и пучения почвы.

В рамках озеленения территории парка предусмотрена посадка не менее 4 тыс. деревьев и кустарников в возрасте 3-5 лет. В том числе появятся: клён остролистный, берёза, черёмуха, сирень, спирея. Для живых изгородей высаживается кизильник блестящий. Газоны площадью более 12 тыс. кв. м будут засеяны смесью многолетних трав, толщина почвенно-растительного слоя составит не менее 15 см. Кроме того около 750 деревьев будет высажено в рамках благоустройства придомовой территории жилых домов.

Глава Северодвинска Игорь Арсентьев задал вопрос о компенсационных посадках взамен сведенных деревьев. Александр Фролов подтвердил, что обязательства Группой Аквилон будут выполнены в полном объеме.

Рекреационная зона оборудуется сетью прогулочных дорожек из тротуарной плитки и гравия, включая променад вдоль озера Театральное с ограждением, обеспечивающим безопасность, а также многофункциональной дорожкой для езды на велосипедах и роликах. Выделяются зоны отдыха с установленными скамейками и урнами. Также запланирована установка универсальных спортивных площадок с оборудованием уличными тренажерами и детских разновозрастных игровых площадок с антитравматическим покрытием. Территория парка оборудуется линиями наружного освещения, предусматривается гостевая парковочная стоянка. Немаловажно, что проходящая по территории парка сеть канализации будет ликвидирована (потребители переключены на вновь построенный коллектор вдоль улицы Ломоносова), а сеть ливневой канализации вынесена за пределы парка. При этом Группа «Аквилон» построит для неё заглубленные локальные очистные сооружения. Новый дренаж обеспечит территорию парка от подтопления.

Как отметил глава Северодвинска Игорь Арсентьев, Группа Аквилон реализует в Северодвинске сразу несколько инвестиционных проектов. Поэтому есть необходимость регулярно «сверять часы».

- Мы, безусловно, следим за выполнением инвестором всех обязательств по муниципальному контракту, с точки зрения интересов города и жителей. Мы видим, что социальные обязательства исполняются: здание детского сада уже построено. Есть вопросы по технологическому подключению тепла, их мы решаем совместно с ресурсоснабжающей организацией. Парковая зона здесь также обустраивается. Понятно, что все это необходимо делать в комплексе с благоустройством придомовых территорий, она должна быть не только комфортной, но и сформирована технологически правильно, чтобы несколько раз все не перекапывать. Сегодня снований полагать, что инвестор не выполнит свои обязательства, у меня нет, - отметил Игорь Арсентьев.

Помимо Квартала 100 Группа Аквилон реализует в Северодвинске масштабный инвестпроект на пр. Победы, где в ЖК «Аквилон NEO» компания передаст для предоставления нуждающимся порядка 60 квартир. Еще два проекта – в кварталах 102 и 007 реализуются компанией в рамках программы комплексного развития территорий. В квартале 102 уже завершено расселение 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 кв. м – 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям. Собственники получили денежную компенсацию и приобрели жилье. В квартале 007 за счет Группой Аквилон в три этапа расселяется 6 ветхих аварийных домов площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры. Первые два дома уже практически расселены.



