Проект по кварталу 100 в Северодвинске выполнен качественно и в срок

Председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов проинспектировал ход работ в квартале 100 на ул. Ломоносова в Северодвинске.

Напомним, проект комплексной застройки квартала 100 в городе корабелов первым получил статус масштабного по решению Комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области. Реализующая его компания является резидентом Арктической зоны РФ. По муниципальному контракту помимо возведения современного жилья Группа Аквилон передаст муниципалитету полностью укомплектованный детский сад на 140 мест, и обустроит парк площадью 2,5 га с берегоукреплением озера Театральное.

Как рассказал инженер проекта Виктор Рубцов, на здании детсада завершено устройство кровли и навесного вентилируемого фасада, установлены окна, внутренние перегородки, выполнена прокладка наружных сетей. В здании ведется прокладка внутренних инженерных сетей, готовится его подключение к теплу. В графике ведется строительство живых домов. Кстати в двух корпусах 1-й очереди комплекса уже приобретено 95% квартир.

- Реализация масштабного инвестиционного проекта «Квартал 100» осуществляется в сроки, установленные муниципальным контрактом в несколько этапов. Готовится к вводу в эксплуатацию 1-я очередь жилого комплекса. Все социальные обязательства будут выполнены в срок. Это касается как полностью укомплектованного всем необходимым детсада, так и общедоступного парка, - отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Выполнен основной объем работ по берегоукреплению озера Театральное. Они потребовали большого объема отсыпки грунта, поскольку прибрежная полоса была сильно заболочена. Здесь сделано устройство габионов. Это заполненная природным камнем сетчатая конструкция, с помощью которой в пределах парка вдоль озера формируется непрерывная береговая линия. Такой берег имеет эстетически красивый внешний вид, идеально гармонирует с окружающей ландшафтом, удачно дополняя его, не препятствует росту кустарников и трав, обладает длительным эксплуатационным сроком, экологичностью, не подвергается разрушению посредством температурных колебаний и пучения почвы.

- С наступлением весенне-летнего сезона работы по парку продолжатся. Будет завершено устройство габионов, спланирована территория, разровняют грунт и начнут готовить его для высадки зеленых насаждений, - рассказал Александр Фролов.

В рамках озеленения территории парка предусмотрена посадка не менее 4 тыс. деревьев и кустарников в возрасте 3-5 лет. В том числе появятся: клён остролистный, берёза, черёмуха, сирень, спирея. Для живых изгородей высаживается кизильник блестящий. Газоны площадью более 12 тыс. кв. м будут засеяны смесью многолетних трав, толщина почвенно-растительного слоя составит не менее 15 см. Кроме того около 750 деревьев будет высажено в рамках благоустройства придомовой территории жилых домов.

Рекреационная зона оборудуется сетью прогулочных дорожек из тротуарной плитки и гравия, включая променад вдоль озера Театральное с ограждением, обеспечивающим безопасность, а также многофункциональной дорожкой для езды на велосипедах и роликах. Выделяются зоны отдыха с установленными скамейками и урнами. Также запланирована установка универсальных спортивных площадок с оборудованием уличными тренажерами и детских разновозрастных игровых площадок с антитравматическим покрытием. Территория парка оборудуется линиями наружного освещения, предусматривается гостевая парковочная стоянка. Немаловажно, что проходящая по территории парка сеть канализации будет ликвидирована (потребители переключены на вновь построенный коллектор вдоль улицы Ломоносова), а сеть ливневой канализации вынесена за пределы парка. При этом Группа «Аквилон» построит для неё заглубленные локальные очистные сооружения. Новый дренаж обеспечит территорию парка от подтопления.

В настоящее время Группа Аквилон возводит Северодвинске 6 жилых комплексов общей площадью более 230 тыс. кв. м. Помимо Квартала 100 Группа Аквилон реализует в Северодвинске масштабный инвестпроект на пр. Победы, где в ЖК «Аквилон NEO» компания передаст для предоставления нуждающимся порядка 60 квартир.

Еще три проекта – в кварталах 102, 007 и 005 реализуются компанией в рамках программы комплексного развития территорий. В квартале 102 уже завершено расселение 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 кв. м – 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям. Собственники получили денежную компенсацию и приобрели жилье. Здесь началось строительство нового жилого комплекса. В квартале 007 за счет Группа Аквилон в три этапа расселяет 6 ветхих аварийных домов площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры. Первые два дома уже расселены. В квартале 005 по договору с муниципалитетом Группа Аквилон расселит три многоквартирных деревянных дома общей площадью 2 319 кв. м – это 32 квартиры, в которых зарегистрировано 128 граждан.



