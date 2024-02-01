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РВК-Архангельск: платите только за то, что потребили и не более

Своевременное обслуживание индивидуальных приборов учета гарантирует достоверность показаний и корректность начисления платы за воду. Установив счетчик воды и своевременно передавая его показания, абоненты РВК-Архангельск платят только за то, что потребили.

 Поверка счётчика – обязательная процедура, за проведение которой отвечает владелец квартиры или дома. В ходе неё оценивается точность показаний прибора учёта и делается вывод о его пригодности для дальнейшей эксплуатации. Если вовремя не провести поверку, счётчик будет считаться неисправным, а его показания – недостоверными. В этом случае в течение трех месяцев оплату за услуги специалисты водоканала будут производить исходя из среднемесячного потребления ресурса. Через три месяца расчет уже будет идти по нормативу, в зависимости от количества проживающих. Как правило, оплата по показаниям прибора выгоднее, поэтому следить за сроком поверки своего счётчика – в интересах самого потребителя, - рассказал коммерческий директор РВК-Архангельск Сергей Шваяков.

Срок службы у приборов учета воды достаточно большой. Как правило, производители указывают его в техническом паспорте. А при монтаже счетчика мастер всегда выдает акт, где отмечает дату установки и сроки его проверки.

 Инспекторы водных ресурсов РВК-Архангельск рекомендуют горожанам не забывать о полезных правилах эксплуатации индивидуального водомера.

Если цифры и стрелки прибора учета перестали вращаться, или счетчик был поврежден механически – требуется его замена. Если вышел срок поверки счетчика, то в течение 60 дней его необходимо поверить. В результате поверки мастер может признать прибор учета работоспособным или даст рекомендации по его замене. Вторичное опломбирование прибора учета – платная услуга и выполняется сотрудниками водоканала. Если прибор установлен впервые, то мы опломбируем его бесплатно. Если пломба сорвана во время ремонта или по другим причинам, нужно срочно сообщить об этом в РВК-Архангельск и заменить ее. Также напомню, что не следует доверять поверку и замену приборов учета сомнительным фирмам. Их листовки снова наводнили почтовые ящики жителей Архангельска. Представители таких компаний часто самостоятельно ходят по квартирам и навязывают услуги по ценам в разы выше рыночных, - рассказала инспектор водных ресурсов РВК-Архангельск Светлана Хромцова.

 По всем услугам, связанным с приборами учета потребления воды, заявки принимаются:

- в приложении РВК.Услуги;
- через форму заявки на стене группы ВКонтакте;
- на сайте компании;
- по электронной почте: arhsale@rosvodokanal.ru;
- по номеру WhatsАpp +7-818-261-00-00.

 Узнать срок поверки прибора учета можно в личном кабинете клиента на официальном сайте компании или в мобильном приложении «РВК.Услуги». Также сроки поверки указаны в платежных квитанциях. В среднем межповерочный интервал составляет от четырех до шести лет и указывается в паспорте прибора.

02 май 13:32 | : Экономика

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