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"РВК-Архангельск" советует вовремя проводить поверку и замену приборов учёта

«Росводоканал Архангельск» напоминает: очень важно вовремя проводить поверку и замену приборов учёта (ПУ).

«Приборы учёта – связующий элемент между потребителями и ресурсоснабжающей организацией. Установив счётчик воды и своевременно передавая его показания, абоненты «РВК-Архангельск» платят только за фактически потребленный ресурс, экономя деньги и личное время», – рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

При установке приборов учёта мастера всегда выдают акт с датой установки, а также фиксируют данные технического паспорта. Абонентам следует знать ряд полезных правил эксплуатации счётчиков:

- Если цифры и стрелки прибора учета перестали вращаться, или прибор был поврежден механически – обязательно требуется его замена. 

- Если вышел срок поверки счётчика, то в течение 60 дней его необходимо проверить. Это могут сделать специалисты инспекции водных ресурсов «РВК-Архангельск». После поверки прибор учета может быть признан работоспособным или мастера дадут рекомендации по его замене. 

- Если прибор учета установлен впервые, то его нужно опломбировать. Это обязательная и бесплатная процедура.

Заявки на поверку и замену приборов учёта принимаются по телефону 61-00-00. Также можно направить обращение через мессенджер WhatsApp (номер +7-8182-61-00-00). Оставить заявку можно и в приложение РВК.Услуги, через специальную форму на стене группы ВКонтакте,  на сайте компании или по электронной почте: 

Напоминаем, что сроки поверки приборов учета всегда указаны в квитанции. Если потребитель не может передать показания и система не показывает действующий прибор учета, вероятно причина в истекшем межповерочном интервале. 

Горожанам также следует остерегаться мошенников, которые сами выходят на жителей и предлагают свои услуги. Специалисты «РВК-Архангельск» работают только по заявкам, которые направляют в компанию сами горожане.

15 декабрь 11:25 | : Экономика

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