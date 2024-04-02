Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Группы Аквилон в майские праздники решила устроить себе рабочие дни

В первую декаду мая офисы Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске работают по специальному графику.

 Архангельск, тел. +7(8182)60-40-28, ул. Попова, 14, 6-й этаж (вход с ул. Попова)

 27 апреля - с 9.00 до 20.00
 28 апреля - 1 мая - с 11.00 до 17.00
 2-3 мая - с 9.00 до 20.00
 4-5 мая - с 11.00 до 17.00
 6-8 мая - с 9.00 до 20.00
 9 мая - выходной
 10-12 мая - с 11.00 до 17.00

 Северодвинск, тел. +7(8182) 60-31-19, ул. Ломоносова, 85, к.1, 1-й этаж

 27 апреля - с 9.00 до 20.00
 28 апреля - 1 мая - с 11.00 до 17.00
 2-3 мая - с 9.00 до 20.00
 4-5 мая - с 11.00 до 17.00
 6-8 мая - с 9.00 до 20.00
 9 мая - выходной
 10-12 мая - с 11.00 до 17.00

 В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью около 450 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (7 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир. 

 В планах в ближайшее время проектирование и строительство в Поморье более 500 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов, и масштабным инвестпроектам с передачей региону не менее 7%  жилой площади, строительство еще одного детсада и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

26 апрель 16:31 | : Экономика

Главные новости


Не сыграть ли нам…
Жить сейчас. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (324)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20