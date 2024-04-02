Группы Аквилон в майские праздники решила устроить себе рабочие дни

В первую декаду мая офисы Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске работают по специальному графику.

Архангельск, тел. +7(8182)60-40-28, ул. Попова, 14, 6-й этаж (вход с ул. Попова)



27 апреля - с 9.00 до 20.00

28 апреля - 1 мая - с 11.00 до 17.00

2-3 мая - с 9.00 до 20.00

4-5 мая - с 11.00 до 17.00

6-8 мая - с 9.00 до 20.00

9 мая - выходной

10-12 мая - с 11.00 до 17.00



Северодвинск, тел. +7(8182) 60-31-19, ул. Ломоносова, 85, к.1, 1-й этаж



27 апреля - с 9.00 до 20.00

28 апреля - 1 мая - с 11.00 до 17.00

2-3 мая - с 9.00 до 20.00

4-5 мая - с 11.00 до 17.00

6-8 мая - с 9.00 до 20.00

9 мая - выходной

10-12 мая - с 11.00 до 17.00

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью около 450 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (7 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир.

В планах в ближайшее время проектирование и строительство в Поморье более 500 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов, и масштабным инвестпроектам с передачей региону не менее 7% жилой площади, строительство еще одного детсада и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.