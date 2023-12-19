Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Группа Аквилон открывает сезон экскурсий по новостройкам

20 января, в субботу, у северян есть уникальная возможность посетить строящиеся объекты Группы Аквилон в Архангельске и Северодвинске.

 В ходе мероприятия его участники смогут оценить ход строительства и технологии возведения жилых комплексов своими глазами прямо на строительных площадках; получить консультацию специалистов на выбранном объекте и, возможно, посетить будущую квартиру; убедиться в качестве отделки White box, а по окончании экскурсии посетить шоурум и проверить чистовую отделку от застройщика!

 Предварительная запись обязательна! Количество мест ограничено!

 Получить консультацию и индивидуальное предложение можно у  специалистов по телефону - 8(8182)60-32-08.

 В 2023 году Группа Аквилон, которая в октябре отметила 20-летие, ввела в строй в Архангельске и Северодвинске пять жилых комплексов, 110 тыс. кв. м нового жилья -  1705 квартир. Все они приобретены северянами. 

 В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью более 415 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (7 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир. 

В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 400 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов и масштабным инвестпроектам с передачей региону не менее 7%  жилой площади, строительство еще одного детсада и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено, не является публичной офертой. Сроки акции 20.01.2024 года. Полные условия по тел. 8 (8182) 60-32-08. Застройщик ООО СЗ «Горстрой». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Гагарина. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:040607:524. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.

17 январь 10:18 | : Экономика

Главные новости


Отдохнувшие и задорные. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Замки Рейна

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (153)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20