Группа Аквилон открывает сезон экскурсий по новостройкам

20 января, в субботу, у северян есть уникальная возможность посетить строящиеся объекты Группы Аквилон в Архангельске и Северодвинске.

В ходе мероприятия его участники смогут оценить ход строительства и технологии возведения жилых комплексов своими глазами прямо на строительных площадках; получить консультацию специалистов на выбранном объекте и, возможно, посетить будущую квартиру; убедиться в качестве отделки White box, а по окончании экскурсии посетить шоурум и проверить чистовую отделку от застройщика!

Предварительная запись обязательна! Количество мест ограничено!

Получить консультацию и индивидуальное предложение можно у специалистов по телефону - 8(8182)60-32-08.

В 2023 году Группа Аквилон, которая в октябре отметила 20-летие, ввела в строй в Архангельске и Северодвинске пять жилых комплексов, 110 тыс. кв. м нового жилья - 1705 квартир. Все они приобретены северянами.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью более 415 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (7 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир.

В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 400 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов и масштабным инвестпроектам с передачей региону не менее 7% жилой площади, строительство еще одного детсада и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

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