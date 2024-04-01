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Требуется ключник. И другие редкие вакансии в Архангельской области

На hh.ru можно найти вакансии для работников самых разных сфер. Так, недавно для местных жителей открыли вакансию сотрудника в сельскую газету со специфичными обязанностями и бэкграундом. Больше об интересном предложении читайте в этом материале. 

Объявление разместила региональная редакция, цель которой, согласно представителям компании, радовать и вдохновлять жителей сельской местности старше 60 лет. Исходя из этого, журнал нуждается именно в таком работнике, который мог бы соответствовать миссии журнала.

Архангельская компания примет на работу кандидата, готового делиться жизненным опытом, знаниями и советами. По словам авторов вакансии, предложение идеально подойдет для того, кому есть что рассказать о хозяйственных хитростях, деревенских легендах, кулинарии и народной медицине.

Образование или опыт при этом не требуется – дружная команда редакции обещает всему научить и раскрыть творческий потенциал соискателя. Работодатель настаивает, что главное – это интерес к теме, яркие идеи и готовность делиться своими знаниями. Обязанностями кандидата будет написание увлекательных советов, подбор интересных материалов, а также взаимодействие с командой для создания уникального сельско-бытового контента. Знатоку сельских секретов предлагают зарплату в 40 000 ₽ до вычета налогов. 

Кроме указанной выше вакансии архангельские работодатели ищут и других редких специалистов:

 

10 апрель 08:30 | : Экономика

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