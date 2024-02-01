РВК-Архангельск рекомендует сообщать о смене собственника квартиры

РВК-Архангельск призывает горожан при сделках с недвижимостью, а также изменениях регистрационных данных («прописки») ставить в известность об этом ресурсоснабжающие компании. Когда сведения об объекте недвижимости актуализированы, исключена возможность неверных начислений и передачи возникшей задолженности к взысканию судебным приставам. Если же не уведомить об этом, при расчетах может произойти путаница.

Только с начала 2024 года сотрудниками отдела по работе с дебиторской задолженностью РВК-Архангельск было ошибочно просужено 26 физических лиц и возвращено денежных средств в сумме 207 тысяч рублей. В течение 2023 года подано 456 заявлений на судебные участки на сумму 2 млн 880 тысяч рублей. Все они возвращены в РВК-Архангельск, так как были поданы на старых собственников квартир.

Например, человек продал квартиру в Архангельске и уехал жить в другой город. Через два – три года он обнаружил, что с его карты по судебному приказу списана значительная сумма денег. Он обращается к судебным приставам и выясняет, что деньги списаны за одну из коммунальных услуг. В нашем случае – за воду. Он обращается в РВК-Архангельск – и тут выясняется, что в свое время он не уведомил ресурсоснабжающую организацию о сделке с недвижимостью, новые собственники квартиры тоже этого не сделали. Начисления продолжали приходить на старого собственника.

«По закону N 152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 у ресурсоснабжающих и управляющих компаний нет возможности оперативно получать актуальную информацию. Это значит, что мы можем использовать только те данные, которые у нас есть. И чаще всего, эти данные устарели. Именно поэтому мы призываем: при сделках с недвижимость, при изменении регистрационных данных, пожалуйста, поставьте нас в известность. Или об освобождении и сдаче вами ключей от муниципальной квартиры администрации города, смене ответственного квартиросъемщика. Этим вы избавите себя от ненужных переживаний, действий в будущем и нас от ошибок», - рассказала начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью РВК-Архангельск Марина Морозова.

Еще одной причиной ошибочного взыскания средств становится то, что абоненты не предоставляют в РВК-Архангельск подтверждающие документы о том, что их дом признан аварийным. Или же по причине сноса его уже вовсе нет, поэтому собственник там не проживает. В таких домах приборы учета потребления воды, как правило, не установлены, поэтому начисления идут по нормативу, исходя из количества прописанных.