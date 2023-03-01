Абоненты «РВК-Архангельск» задолжали за услуги более 350 млн рублей

«РВК-Архангельск» ведет ежедневную работу, направленную на повышение платёжной дисциплины и ликвидацию дебиторской задолженности. Однако существующая дебиторская задолженность у части абонентов – физических и юридических лиц – не дает предприятию возможности в полной мере вкладывать средства в реконструкцию сетей и обновление производственной базы.

На текущую дату дебиторская задолженность физических лиц составляет почти 277 млн рублей – это те абоненты, которые просрочили платежи более двух месяцев. Порядка 29,5 млн рублей задолжали 5391 абонентов водоканала, которые не платят за услуги более трех лет. 254 жителя частного сектора, пользующиеся водоразборными колонками, норма потребления которых составляет всего 0,6 м3 воды в месяц, уже более года не оплачивают задолженность «РВК-Архангельск» в размере 807 тыс. рублей.

Управляющие компании и юридические лица также не всегда являются добросовестными плательщиками. В этом сегменте сумма задолженности составляет более 73 млн рублей.

Среди ТСЖ и управляющих компаний от 1,2 до 2 млн рублей должны ТСЖ «РИФ» (1,6 млн рублей), ООО «УК «Прогресс» (1,2 млн рублей), от 500 до 900 тысяч – ООО «УК «Озон», ООО «УК «Губерния», ООО «Белый город», ООО «УК-1 «Наш дом Архангельск», ООО «УК «Южный округ». До 500 тысяч накопили долги ООО «УК «Современник», ТСЖ «Маяковского,1», ООО «УК «Вектор», ЖСК «Ломоносовский,6», ООО «Октябрьский», ООО «УК «Новоком».

Отметим, что по управляющим компаниям Архангельска в целом наметилась тенденция к снижению дебиторской задолженности. В первую очередь, это связано с внедрением программного цифрового продукта «РВК.Платформа» и оперативного отслеживания вопросов по начислению платы за общедомовое обслуживание, что приводит к росту оплат, в том числе в процессе просуживания.

«Мы задействуем все доступные инструменты и форматы, чтобы достучаться до должников и призвать к исполнению их обязанностей. Важность этого вопроса в том, что полученные нами средства мы направляем на реализацию мероприятий инвестиционной и производственной программ, модернизируем существующую инфраструктуру водоснабжения и водоотведения, строим новые сети и объекты. Поэтому задолженность негативно отражается на деятельности нашего предприятия. Хочется верить, что число добросовестных абонентов будет с каждым годом расти. Наша компания выражает благодарность всем клиентам, которые вовремя и в полном объёме оплачивают услуги водоканала», - отметила коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.