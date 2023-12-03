«РВК-Архангельск» поощрит своих лучших абонентов

«РВК-Архангельск» по традиции поощрит своих ответственных клиентов, которые регулярно оплачивают услуги предприятия и не имеют задолженности по итогам 2023 года. Для добросовестных абонентов компания подготовила приятный сюрприз – розыгрыш новогодних призов.

Стать участником розыгрыша может каждый абонент «РВК-Архангельск». Для этого по состоянию на 31 декабря 2023 года на лицевом счете за услуги водоснабжения и водоотведения должна отсутствовать задолженность.

«По итогам каждого года мы традиционно поощряем добросовестных клиентов – абонентов нашей компании. На этот раз впервые среди приятных сюрпризов мы дарим зачисление денежных средств на лицевой счёт на сумму от 1 до 5 тысяч рублей. Пусть каждому нашему потребителю в Новом году улыбнется удача», – рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Также среди ценных призов новогоднего розыгрыша значатся:

- Подарочные карты и сертификаты в магазины;

- Ноутбук;

- Пылесос;

- Мультиварка;

- Яндекс.Станции;