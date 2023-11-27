ОНФ нашел в Архангельске настоящий бомжатник

На фотографии Архангельск, поселок Третий лесозавод, улица Калинина, 18. Здание без ограждений по пути в школу №95.

Брошенный дом давно облюбовали асоциальные группы граждан, обитающие в квартирах без окон и дверей. А с недавних пор его заприметила и поселковая молодежь, сделав укромным местом для подростковых тусовок. Не исключено, что с распитием спиртного.

Региональное отделение Народного фронта обратилось в администрацию округа Майская горка с требованием закрыть доступ в развалюху. Активисты намерены добиться, чтобы «аварийку» сдвинули в начало перечня зданий, которые планируют пустить под снос по программе расселения непригодного жилфонда.