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ОНФ нашел в Архангельске настоящий бомжатник

На фотографии Архангельск, поселок Третий лесозавод, улица Калинина, 18. Здание без ограждений по пути в школу №95.

Брошенный дом давно облюбовали асоциальные группы граждан, обитающие в квартирах без окон и дверей. А с недавних пор его заприметила и поселковая молодежь, сделав укромным местом для подростковых тусовок. Не исключено, что с распитием спиртного.

Региональное отделение Народного фронта обратилось в администрацию округа Майская горка с требованием закрыть доступ в развалюху. Активисты намерены добиться, чтобы «аварийку» сдвинули в начало перечня зданий, которые планируют пустить под снос по программе расселения непригодного жилфонда.     

27 ноябрь 17:25 | : Скандалы

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