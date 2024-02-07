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Мезень. ФАП, которого нет. Народный фронт в шоке

Три попытки, два года и 36 миллионов бюджетных рублей потратили чиновники Архангельской области на ФАП, которого нет.

Плесень, разруха, холод, проломленный пол и треснувшие стены – в таких условиях сегодня лечат людей в селе Койда Мезенского округа Архангельской области.

Жители с 2021 года ждут обещанный сельский ФАП: было две попытки его строительства по аукциону и одна попытка покупки. Даже потрачено уже 36 миллионов рублей, но на месте — только пустая коробка и новые сваи.

В 2022 г. был первый контракт на возведение ФАПа — Главное управление капитального строительства области заплатило застройщику 36 миллионов рублей из бюджета. Фактически 97% от стоимости. Но за эти деньги люди получили лишь фундамент и коробку здания. Контракт расторгли, а заказчик не смог внести подрядчика в реестр недобросовестных из-за решения УФАС.

В мае 2023 г. был объявлен новый аукцион на стройку, но уже за 86 миллионов рублей, попытались снова заключить договор, но не случилось.

В августе 2023 г. минздрав Поморья заявил, что ФАП будет, но модульный. А в январе 2024 г. он же сообщил, что модуль выкуплен. Однако, на месте ФАПа и сегодня стоят только сваи…

Пока одни заказчики «лечат» других, медики принимают пациентов в «убитом» здании. Между тем, в Койде проживает около 400 человек.

Народный фронт обратился в прокуратуру и Счётную палату региона: 

- Мы просим проверить эту загадочную историю и разыскать ФАП. Он нужен селянам.

27 февраль 11:52 | : Экономика / Скандалы

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