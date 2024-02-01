Спрос на геологов Архангельской области вырос на 90%

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, насколько востребованы геологи на российском рынке труда, как менялись за последние годы их зарплаты, а также какие отрасли и компании чаще всего ищут этих специалистов.
Спрос на геологов в регионах СЗФО сегодня выраженный. Так, только по итогам за первый квартал на Северо-Западе страны спрос на этих специалистов вырос сразу на 23% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего спрос на геологов за год вырос в Архангельской области (прирост спроса на 90%), в Калининградской области (+57%), а также в Карелии (+20%). В Петербурге год к году потребность в геологах стабильная (+6% новых вакансий).
Согласно сервису «Люди в цифрах», наиболее активные компании с точки зрения публикации вакансии, связанных с геологической специализацией в начале этого года:
Зарплаты, требования и условия
Рыночный диапазон зарплат в вакансиях для геологов в России на данный момент 96 800₽ - 195 402₽, средняя зарплата в вакансиях достигает уже 123 000₽. И если сравнивать с показателями 2021 года, то видно, что компании достаточно сильно повысили медиану зарплатных предложений (+ 24 000).
Динамика зарплат для геологов в регионах СЗФО также достаточно хорошая. Так, сильнее всего за год зарплаты для геологов выросли у работодателей из Коми (рост на 42,5 тыс. до 130 000), а вот меньше всего – в Карелии (рост лишь на 5 тыс. до 75 000).
Регион
2022
2023
динамика за год
Республика Карелия
70 000 ₽
75 000 ₽
5 000 ₽
Архангельская область
70 000 ₽
90 000 ₽
20 000 ₽
Новгородская область
50 000 ₽
90 000 ₽
40 000 ₽
Вологодская область
40 000 ₽
50 000 ₽
10 000 ₽
Ленинградская область
59 100 ₽
70 000 ₽
10 900 ₽
Калининградская область
55 000 ₽
70 000 ₽
15 000 ₽
Санкт-Петербург
90 000 ₽
100 000 ₽
10 000 ₽
Республика Коми
87 500 ₽
130 000 ₽
42 500 ₽
Мурманская область
60 000 ₽
100 000 ₽
40 000 ₽
Псковская область
50 000 ₽
60 000 ₽
10 000 ₽
(фото с https://narfu.ru)