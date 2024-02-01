Спрос на геологов Архангельской области вырос на 90%

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, насколько востребованы геологи на российском рынке труда, как менялись за последние годы их зарплаты, а также какие отрасли и компании чаще всего ищут этих специалистов.

Спрос на геологов в регионах СЗФО сегодня выраженный. Так, только по итогам за первый квартал на Северо-Западе страны спрос на этих специалистов вырос сразу на 23% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего спрос на геологов за год вырос в Архангельской области (прирост спроса на 90%), в Калининградской области (+57%), а также в Карелии (+20%). В Петербурге год к году потребность в геологах стабильная (+6% новых вакансий).

Согласно сервису «Люди в цифрах», наиболее активные компании с точки зрения публикации вакансии, связанных с геологической специализацией в начале этого года:

Холдинг Селигдар

Горнорудная компания Западная

Васильевский рудник

АК АЛРОСА

Геоконтроль+

Иркутская нефтяная компания

Полиметалл

Геосервис

Голд Стандарт

Мещерский научно-технический центр

Амуруголь

РН-Няганьнефтегаз

СамараНИПИнефть

Золотой Актив

Мангазея Майнинг

ТомскНИПИнефть

Кадровое агентство ИМПЕРИЯ КАДРОВ

Рудник Тэутэджак

Росгеология

СевКомНефтегаз

Зарплаты, требования и условия

Рыночный диапазон зарплат в вакансиях для геологов в России на данный момент 96 800₽ - 195 402₽, средняя зарплата в вакансиях достигает уже 123 000₽. И если сравнивать с показателями 2021 года, то видно, что компании достаточно сильно повысили медиану зарплатных предложений (+ 24 000).

Динамика зарплат для геологов в регионах СЗФО также достаточно хорошая. Так, сильнее всего за год зарплаты для геологов выросли у работодателей из Коми (рост на 42,5 тыс. до 130 000), а вот меньше всего – в Карелии (рост лишь на 5 тыс. до 75 000).

Регион 2022 2023 динамика за год Республика Карелия 70 000 ₽ 75 000 ₽ 5 000 ₽ Архангельская область 70 000 ₽ 90 000 ₽ 20 000 ₽ Новгородская область 50 000 ₽ 90 000 ₽ 40 000 ₽ Вологодская область 40 000 ₽ 50 000 ₽ 10 000 ₽ Ленинградская область 59 100 ₽ 70 000 ₽ 10 900 ₽ Калининградская область 55 000 ₽ 70 000 ₽ 15 000 ₽ Санкт-Петербург 90 000 ₽ 100 000 ₽ 10 000 ₽ Республика Коми 87 500 ₽ 130 000 ₽ 42 500 ₽ Мурманская область 60 000 ₽ 100 000 ₽ 40 000 ₽ Псковская область 50 000 ₽ 60 000 ₽ 10 000 ₽

(фото с https://narfu.ru)