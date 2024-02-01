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Спрос на геологов Архангельской области вырос на 90%

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, насколько востребованы геологи на российском рынке труда, как менялись за последние годы их зарплаты, а также какие отрасли и компании чаще всего ищут этих специалистов.

 Спрос на геологов в регионах СЗФО сегодня выраженный. Так, только по итогам за первый квартал на Северо-Западе страны спрос на этих специалистов вырос сразу на 23% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего спрос на геологов за год вырос в Архангельской области (прирост спроса на 90%), в Калининградской области (+57%), а также в Карелии (+20%). В Петербурге год к году потребность в геологах стабильная (+6% новых вакансий).  

Согласно сервису «Люди в цифрах», наиболее активные компании с точки зрения публикации вакансии, связанных с геологической специализацией в начале этого года: 

  • Холдинг Селигдар
  • Горнорудная компания Западная
  • Васильевский рудник
  • АК АЛРОСА
  • Геоконтроль+
  • Иркутская нефтяная компания
  • Полиметалл
  • Геосервис
  • Голд Стандарт
  • Мещерский научно-технический центр
  • Амуруголь
  • РН-Няганьнефтегаз
  • СамараНИПИнефть
  • Золотой Актив
  • Мангазея Майнинг
  • ТомскНИПИнефть
  • Кадровое агентство ИМПЕРИЯ КАДРОВ
  • Рудник Тэутэджак
  • Росгеология
  • СевКомНефтегаз

Зарплаты, требования и условия 

Рыночный диапазон зарплат в вакансиях для геологов в России на данный момент 96 800₽ - 195 402₽, средняя зарплата в вакансиях достигает уже 123 000₽. И если сравнивать с показателями 2021 года, то видно, что компании достаточно сильно повысили медиану зарплатных предложений (+ 24 000). 

Динамика зарплат для геологов в регионах СЗФО также достаточно хорошая. Так, сильнее всего за год зарплаты для геологов выросли у работодателей из Коми (рост на 42,5 тыс. до 130 000), а вот меньше всего – в Карелии (рост лишь на 5 тыс. до 75 000). 

 

Регион

2022

2023

динамика за год

Республика Карелия

70 000 ₽

75 000 ₽

5 000 ₽

Архангельская область

70 000 ₽

90 000 ₽

20 000 ₽

Новгородская область

50 000 ₽

90 000 ₽

40 000 ₽

Вологодская область

40 000 ₽

50 000 ₽

10 000 ₽

Ленинградская область

59 100 ₽

70 000 ₽

10 900 ₽

Калининградская область

55 000 ₽

70 000 ₽

15 000 ₽

Санкт-Петербург

90 000 ₽

100 000 ₽

10 000 ₽

Республика Коми

87 500 ₽

130 000 ₽

42 500

Мурманская область

60 000 ₽

100 000 ₽

40 000 ₽

 

 

 

 

Псковская область

50 000 ₽

60 000 ₽

10 000 ₽

 

 

 

 

  (фото с https://narfu.ru

08 апрель 09:35 | : Экономика

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